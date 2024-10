Înainte de cea mai mare trădare şi de pactul cu soţia, Ciprian Tătăruşanu a trecut prin alt moment dur: "Te-a dat afară?!" - Antena Sport

Înainte de cea mai mare trădare şi de pactul cu soţia, Ciprian Tătăruşanu a trecut alt moment dur din carieră. În 2012, după „dubla” cu Twente, Gigi Becali l-a atacat dur pe portar pe care l-a considerat principalul vinovat oentru eliminare.

Tătăruşanu greşise la un gol, iar Gigi Becali l-a desfiinţat şi i-a transmis că nu va mai apăra niciodată. Tătăruşanu s-a dus peste Gigi Becali, după ce părinţii săi au intrat în alertă şi l-au întrebat dacă a fost dat afară.

„M-am supărat, e normal. Sunt o persoană care poate să înghită multe, dar și eu am părinți, care au văzut declarațiile lui, și e normal că s-au îngrijorat: «Ce s-a întâmplat, Ciprian? Te-a dat afară?». E firesc, e viitorul copilului lor. A fost prima oară când am cerut să vorbesc cu Gigi Becali.

M-am dus la palat și l-am întrebat de ce a făcut acele declarații. OK, am greșit la un gol, se poate întâmpla, dar asta nu înseamnă că nu mă antrenez sau că nu sunt profesionist. I-am spus: «Dacă dumneavoastră credeți că nu mai vreți să joc pentru echipă, reziliem contractul acum și mergem pe drumuri diferite». «A, nu, tată, nu, nu merge așa». «Păi, OK, nu mă mai vreți la echipă sau…».

Și mi-a zis că a spus acele lucruri la cald, că s-a enervat după meci și că anumite persoane i-au spus niște lucruri care l-au influențat, și care erau total neadevărate. În final, situația a revenit la normal”, a povestit Ciprian Tătăruşanu la gsp.ro.