"L-am construit cărămidă cu cărămidă!" Anamaria Prodan continuă războiul cu Laurențiu Reghecampf: "E penibil!" - Antena Sport

Anamaria Prodan a dezvăluit că l-a construit „cărămidă cu cărămidă” pe „Reghe” și crede că acesta a căzut de la înălțime, la un nivel la care o mai poate antrena doar pe FC Botoșani, în România.

„M-a atacat pentru că am lăsat toate procesele în mâna avocaților, pentru că nu mă mai interesează nimic. Adevărul e că ,un an de zile, am fost plecată prin toată lumea, am încercat să-mi salvez mama de cancer și am colindat peste tot. Și într-adevăr, un an am fost plecată.

Eu nu m-am gândit că omul pe care eu l-am construit cărămidă cu cărămidă, poate să premediteze ce-am făcut eu lângă mama mea. Este urât tot ceea ce face în condițiile în care tot fotbalul românesc știe cine a fost și ce am făcut eu de el. În condițiile în care nu există personaj din fotbalul românesc care să nu mă fi sunat să-mi zică că e penibil ca om.

El va ajunge în situația în care nu va avea cu ce să-și hrănească familia. Va ajunge în liga a doua în cel mai scurt timp, veți vedea. Eu îl cunosc cel mai bine, eu l-am montat piesă cu piesă. Eu știu exact cine este și ce poate. Cât a stat alături de mine, a jucat finală de Champions League în Asia.

Oare de ce au plecat oamenii de lângă el? Că au vrut performanță și au realizat în ce direcție se duce el. Trăiește doar din rezilieri. În România ar mai putea antrena la Botoșani, la echipe d-astea”, a spus Anamaria Prodan, la fanatik.ro.

