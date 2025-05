Laurențiu Reghecampf, aproape de o nouă echipă! Poate înlocui un fost antrenor de la Rapid - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf a antrenat-o pe Esperance Tunis timp de patru luni, având o medie de 2,25 de puncte câştigate per meci. Acesta a fost demis, însă, luna trecută.

Laurenţiu Reghecampf a transmis că a fost „surprins” atunci când a aflat că a fost dat afară de la Esperance Tunis. Antrenorul român a subliniat că a avut rezultate bune pe banca formaţiei din Tunisia, amintind de faptul că a calificat echipa în sferturile Champions League.

„Am fost surprins de hotărârea ca eu să părăsesc Esperance, în ciuda rezultatelor bune obținute. Am avut o perioadă minunată și am calificat Esperance în sferturile Champions League. Nu mă așteptam să plec, mai ales că am dus echipa de pe locul 6 pe locul 1 în campionat.

Conducerea clubului mi-a comunicat că mi-a fost reziliat contractul, deși obținusem rezultate bune și câștigasem Supercupa Tunisiei. Mi-am făcut treaba la Esperance și am câștigat toate meciurile grele, în special cu Pyramids, în Champions League. Nu am nicio explicație pentru ce mi s-a întâmplat”, a declarat Laurenţiu Reghecampf, pentru Al Ahly TV.