Leonard Doroftei, decizie radicală după ce a fost umilit şi numit "cerşetor". Ce afacere îşi deschide după revenirea în România - Antena Sport

Fostul mare boxer român a dezvăluit atunci cum s-a decis să plece din România. A luat decizia împreună cu familia.

„Acum sunt bine. M-am regăsit, antrenez, asta e viața mea. Sunt fericit, dar sufletul meu rămâne acolo pentru totdeauna. În Romania nu ne-am găsit locul în ceea ce făceam. De aceea am plecat. A fost un moment când nu mă regăseam. Federația a fost un eșec, afacerea a fost alt eșec. M-am simțit vândut și trădat de Primăria Ploiești.

Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor. Când un ploieştean a scris un articol prin care spunea că sunt cerşetor am spus că e gata. Reprezint imaginea cuiva plecat de jos, care a încercat să facă ceva frumos, care a reușit să facă ceva frumos, da ei au știut să mă arunce și să îmi pună piciorul pe piept. Am considerat că nu merit să stau să mă umilesc în fața tuturor”, declara atunci Leonard Doroftei, pentru Radio Sport 1.