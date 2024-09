Lovitură pentru prietena de suflet a lui Ion Ţiriac, în scandalul monstru din România. Ce a decis să facă agresorul vedetei - Antena Sport

Laurette a evitat subiectul şi, când a fost întrebată despre presupusa relaţie, a afirmat că o „să rămână o enigmă pentru toți cei care sunt curioși”. Totuşi, fostul fotomodel a oferit mai multe detalii acum.

„Eu am fost căsătorită cu un milionar, na! Milionar pe bune. Sunt într-o relaţie ok cu fostul meu soţ. (Moderator: Nu ai rămas cu milioane?) Nu am rămas cu niciun milion, dar am rămas cu o casă. Tot am fost fată deşteaptă, nu? Am rămas cu ceva… am fost fată deşteaptă, măcar am rămas cu o casă. Am mai avut relaţii cu milionari din ăştia celebri.

(Cu Ion Ţiriac a fost ceva?) Asta nu pot să-ţi răspund. Că tot m-ai întrebat, „Ţiri”, că eu aşa îi zic, o să rămână acolo la sufletul meu. Eu îi spun „Ţiri”… nu am prea mai vorbit în ultima perioadă. El e magnat.

(Moderator: Unde ai simţit că ai înflorit lângă un milionar?) Nu trebuie să mai zic, era frumos. Cu avionul privat, te dădeai jos din avion şi te lua maşina cu şofer… era frumos. Dar trebuie să fii frumoasă, deşteaptă, să ştii să vorbeşti, să ştii să taci când trebuie, să ai simţul umorului. Oamenii de afaceri sunt foarte stresaţi. Acolo m-am simţit o regină, dar ce regină! Regina reginelor, da, adevărat. Cine nu s-ar simţi? Dacă nu eram eu deosebită şi specială, se mai uita domnul Ţiri la mine? Dacă nu eram frumoasă şi deşteaptă…„, a declarat Laurette la podcastul „Tare de tot”.