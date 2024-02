"Eu îi spun Ţiri!" Laurette Atindehou a rupt tăcerea şi a dezvăluit cum l-a cucerit pe Ion Ţiriac: "Se mai uita altfel la mine?" - Antena Sport

Reclamă

Laurette a evitat subiectul şi, când a fost întrebată despre presupusa relaţie, a afirmat că o „să rămână o enigmă pentru toți cei care sunt curioși”. Totuşi, fostul fotomodel a oferit mai multe detalii acum.

„Eu am fost căsătorită cu un milionar, na! Milionar pe bune. Sunt într-o relaţie ok cu fostul meu soţ. (Moderator: Nu ai rămas cu milioane?) Nu am rămas cu niciun milion, dar am rămas cu o casă. Tot am fost fată deşteaptă, nu? Am rămas cu ceva… am fost fată deşteaptă, măcar am rămas cu o casă. Am mai avut relaţii cu milionari din ăştia celebri.

(Cu Ion Ţiriac a fost ceva?) Asta nu pot să-ţi răspund. Că tot m-ai întrebat, „Ţiri”, că eu aşa îi zic, o să rămână acolo la sufletul meu. Eu îi spun „Ţiri”… nu am prea mai vorbit în ultima perioadă. El e magnat.

(Moderator: Unde ai simţit că ai înflorit lângă un milionar?) Nu trebuie să mai zic, era frumos. Cu avionul privat, te dădeai jos din avion şi te lua maşina cu şofer… era frumos. Dar trebuie să fii frumoasă, deşteaptă, să ştii să vorbeşti, să ştii să taci când trebuie, să ai simţul umorului. Oamenii de afaceri sunt foarte stresaţi. Acolo m-am simţit o regină, dar ce regină! Regina reginelor, da, adevărat. Cine nu s-ar simţi? Dacă nu eram eu deosebită şi specială, se mai uita domnul Ţiri la mine? Dacă nu eram frumoasă şi deşteaptă…„, a declarat Laurette la podcastul „Tare de tot”.

Laurette Atindehou s-a împăcat cu Magaye Gueye

Frumoasa mulatră a dezvăluit că s-a împăcat cu logodnicul ei, Magaye Gueye, fostul jucător al lui Dinamo. Fotbalistul în vârstă de 33 de ani a plecat cu scandal de la clubul din Ştefan cel Mare, după ce a fost găsit dopat cu cocaină.

„Am mai trecut şi noi prin momente frumoase, copilăreşti… ne-am despărţit de vreo două ori, dar până la urmă tot împreună suntem. M-am mutat de doi ani la Paris, cu Magaye. Fetiţa mea a fost un an de zile la şcoală în Franţa, după care ulterior am adus-o înapoi în România pentru că nu s-a putut obişnui. Acum a crescut a înţeles şi îşi doreşte să meargă acolo” a mai spus Laurette. Laurette Atindehou a dezvăluit, în trecut, că a fost ajutată de Ion Ţiriac. Omul de afaceri care are o avere de 2 miliarde de dolari i-ar fi oferit o maşină din parcul auto pentru filmarea unui videoclip.

