"Mă răsfaţă!" Iubita cu 24 de ani mai tânără a lui Arpad Paszkany, viaţă de lux! Destinaţia de vis în care îşi va petrece vara - Antena Sport

Iubita cu 24 de ani mai tânără a lui Arpad Paszkany duce o viaţă de lux. Antonela Pătruţ s-a declarat extrem de fericită alături de milionarul român, dezvăluind că este foarte răsfăţată de către acesta.

Antonela Pătruţ este iubita lui Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj. Cei doi sunt de câteva luni împreună, însă au ajuns rapid să fie de nedespărţit.

Antonela Pătruţ a dezvăluit că tocmai s-a întors de la Dubai, însă se pregăteşte să plece alături de Arpad Paszkany într-o altă vacanţă. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a transmis că o mare parte a verii şi-o va petrece în Marbella, acolo unde milionarul român deţine o casă.

De asemenea, Antonela Pătruţ a dezvăluit că este extrem de răsfăţată de iubitul ei, care este mai în vârstă decât ea cu 24 de ani. Aceasta a recunoscut că şi ea face eforturi pentru relaţia cu milionarul român, dorind să înveţe cât mai repede limba maghiară.

„După o lungă ședere în Dubai ne-am întors în Europa. În ultima perioadă am petrecut mai mult timp în Budapesta, oraș care îmi place foarte mult și pe care încep să îl cunosc din ce în ce mai bine. Am început să mă acomodez și cu circulația, conducând mașina pe care am primit-o pe Paște, un cadou minunat din partea iubitului meu. Fac progrese și în ceea ce privește învățarea limbii maghiare, îmi doresc până la sfârșitul anului să o pot vorbi fără probleme.