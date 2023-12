Mesajul înfiorător primit de vedeta mutilată cu ciocanul de fostul soţ! Prietena Anamariei Prodan a reacţionat superb - Antena Sport

Dana Roba a primit un mesaj urât din partea unei internaute

Prietena Anamariei Prodan a reacţionat sublim la acel comentariu

Danei Roba i s-a transmis de către o internaută că este „urâtă”, iar prietena Anamariei Prodan a comentat într-un stil sublim.

Mesajul înfiorător primit de vedeta mutilată cu ciocanul de fostul soţ!

„Și eu am fost superbă înainte cu o zi de macabrul organizat de fostul soț… Mulțumesc lui Dumnezeu că ești mai frumoasă decât mine și că nu ai trecut prin ce am trecut eu. Pentru mine frumusețea nu are o valoare. Viața mea e mai importantă decât frumusețea. Faptul că Dumnezeu m-a lăsat în viață pentru copiii mei, asta spune totul despre mine și despre iubirea lui Dumnezeu față de mine. Aș vrea să te iubească Dumnezeu și pe tine la fel ca și pe mine. Nu uita că azi ești bine, mâine niște analize greșite îți pot schimba frumusețea în coșmar”, i-a răspuns Dana Roba internautei pe contul ei de Instagram.