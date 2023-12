Milionarul român care a părăsit Statele Unite pentru România şi-a lansat o nouă afacere, după ce deja are un hotel de lux! - Antena Sport

Muncesc extrem de mult pentru vârsta mea, nu cred că am ieșit de două ori în club în ultimii doi ani. Prefer să stau la 40 de ani cu 20 de hoteluri deschise. Sunt foarte mulți oameni atât de săraci, încât tot ce au sunt banii. Aroganță și snobism ca în România nu există nicăieri”, a explicat Caius Covrig, la podcast-ul Fiță cu Adiță.

Milionarul care s-a întors în România din SUA a avut un accident teribil: „Mi-a zis doctorul că trebuie să-mi amputeze brațul”

Milionarul care s-a întors în România din SUA a avut un accident teribil. Caius Covrig (27 de ani) a povestit că s-a răsturnat cu maşina anul trecut şi i-a fost amputat braţul.

Caius Covrig a mărturisit că viaţa i s-a schimbat complet de la acel accident.

„Anul trecut am avut cea mai mare cumpănă din viața mea! Am făcut accident cu mașina, m-am răsturnat de 5 ori și m-am ales cu o tijă cu 18 șuruburi în braț. Am stat 4 săptămâni în pat. Am trecut peste… Când am ajuns la Urgențe, mi-a zis doctorul că trebuie să-mi amputeze brațul.

Mi-a căzut cerul în cap! La 25 de ani! De anul trecut mi s-a schimbat toată viața. Poate să pice cerul, să se întâmple orice, eu sunt fericit, mai optimist ca mine nu există”, a declarat Caius Covrig în podcastul citat.