Zeljko Kopic: "E un moment greu"! Ce a spus despre starea lui Andrei Mărginean şi a lui Cătălin Cîrjan - Antena Sport

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a recunoscut că echipa pe care o antrenează se află într-un moment dificil. “Câinii” au ajuns pe locul 13 în Liga 1 după înfrângerea de la Galaţi. Dinamo are doar 2 puncte după 3 meciuri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Kopic a remarcat însă jocul bun al echipei sale, care şi-a creat numeroase ocazii în repriza secundă. Antrenorul “câinilor” a anunţat că ar mai avea nevoie de 3-4 jucători pentru a-şi atinge obiectivele din acest sezon. “Câinii” vor din nou să fie în play-off şi speră chiar la o calificare în cupele europene, în condiţiile în care clubul a ieşit din insolvenţă şi ar putea evolua în competiţiile europene.

Zeljko Kopic, după Oţelul – Dinamo 2-1: “Suntem fără echilibru, iar asta ne costă puncte”

“(n.r: Aţi avut ocazii, dar nu aţi reuşit să câştigaţi, aţi pierdut) În primul rând, felicitări celor de la Oţelul. Cred că am făcut un meci bun. În prima repriză am făcut câteva greşeli, dar în a doua repriză am avut multe şanse. Nu te puteai aştepta la Galaţi să ai atâtea şanse, dar nu am marcat.

E un moment greu pentru echipă, pentru noi toţi, dar văd că jucăm, că suntem agresivi, ne creăm şanse. Dar dacă vrem să câştigăm, trebuie să marcăm.

(n.r: Aveţi nevoie de jucători?) Avem nevoie. Sunt discuţii, dar clubul are nişte limite (n.r: financiare). Vrem jucători care să ne ajute să ne atingem obiectivele, dar nu e uşor să îi aduci.