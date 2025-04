Milionarul român cu 3 pensii pregăteşte o nouă afacere uriaşă. Cu ce vrea să dea lovitura - Antena Sport

„Am avut foarte mult de lucru. Am avut ședință cu arhitecții pentru un nou proiect și de vreo trei ore am stat… mă durea cocoașa de la atâtea calcule…

Nu s-a lipit nimic. Am văzut un pământ. Vine în fel de fel de oameni. Dacă e gheșeft, îl iau. Dacă nu-i gheșeft. Și dacă e poziție bună. În centru acolo, micuț… e foarte greu acolo. Trebuie PUZ (nr. Plan urbanistic zonal) și cu PUZ-urile e nasol”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Milionarul român cu 3 pensii a dezvăluit cât poate primi lunar de la statul român

Dumitru Dragomir, fost şef al LPF, a confirmat că primeşte nu mai puţin de 3 pensii de la statul român şi a dezvăluit cât încasează lunar.

„(n.r: Aveți pensie foarte mare?) Da, am pensie foarte bună. Am trei pensii. Am pensie de contribuabil, la care am plătit aproape 6.000 de dolari, 10 ani la rând. Am 180 de milioane (n.r.: 18.000 de lei) numai pensia de contribuabil, 74 de milioane (n.r.: 7.400 de lei) pensia de la Parlament și mai am pensia viageră de la fotbal. De acolo puțin, dar se strâng 5.000 de euro pe lună.