Costel Gâlcă și-a atenționat jucătorii înaintea derby-ului cu CFR Cluj: "Trebuie să facem un meci perfect!" - Antena Sport

Costel Gâlcă a vorbit la conferința de presă premergătoare derby-ului Rapid – CFR Cluj. Antrenorul și-a atenționat jucătorii și a spus că aceștia trebuie să facă un meci perfect, pentru a se impune în fața formației antrenate de Dan Petrescu.

Duelul Rapid – CFR Cluj, din etapa a 2-a a sezonului de Liga 1, este programat duminică, de la ora 21:30. Partida din Giulești va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Ce a spus Costel Gâlcă înaintea derby-ului Rapid – CFR Cluj

Costel Gâlcă a recunoscut că se așteaptă la o partidă dificilă. Acesta a lăudat-o pe CFR Cluj și a evidențiat faptul că Dan Petrescu are la dispoziție un lot numeros de jucători cu experiență.

De asemenea, antrenorul de la Rapid a dat de înțeles că jucătorii săi trebuie să își demonstreze calitatea în astfel de partide.

“Mă aștept la un meci dificil, cum știu CFR-ul, are un lot numeros, cu jucători cu experiență. Are un antrenor cu experiență. Va fi foarte important pentru noi să fim eficienți în fața porții și să ne apărăm în fața porții. Echipele mari, care joacă în cupele europene, au un plus de încredere după calificare. Entuziasmul în echipa lor este foarte bun.