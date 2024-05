Mircea Lucescu şi soţia lui, Neli, la fel de îndrăgostiţi ca în tinereţe! Cum au fost surprinşi pe stradă - Antena Sport

Mircea Lucescu făcea, recent, dezvăluiri despre cum a cunoscut-o pe soţia lui, Neli. Neli şi Mircea Lucescu au o căsnicie perfectă, chiar dacă au trecut peste 60 de ani de când se ştiu. Cei doi se iubesc ca în prima zi şi au împreună un fiu: pe Răzvan Lucescu, ce i-a călcat pe urme tatălui său.

Neli Lucescu şi-a susţinut toată viaţa soţul din umbră. Povestea de dragoste dintre cei doi a început în perioada studenţiei, la cantina de la cămin. (VEZI IMAGINI DE SENZAŢIE ÎN GALERIA FOTO)

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină.

Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, povestea Mircea Lucescu, în trecut, pentru AntenaStars. Dan Şucu, anunţ „bombă” în ziua de Paşte: „Îl dorim pe Mircea Lucescu manager general! Lucrăm la asta!” Dan Şucu a făcut un anunţ „bombă” în ziua de Paşte şi a anunţat că îl doreşte pe Mircea Lucescu la Rapid. Şucu forţează în aceste zile mutarea anului în fotbalul românesc. Şucu vrea ca Mircea Lucescu să devină managerul general al Rapidului, pe modelul echipelor din Premier League. „Prioritatea mea și a Rapidului în aceste zile este Mircea Lucescu. Lucrăm doar la asta! Orice altceva poate să mai aștepte. Orice alte păreri pro sau contra, la fel, pot să mai aștepte. Îl dorim pe Mircea Lucescu antrenor, manager general, după modelul fotbalului profesionist. Cum e în alte campionate puternice, să zicem Premier League. Dacă va accepta, la dânsul va fi toată partea tehnică, sportivă. Eu sunt optimist. Săptămâna următoare am putea avea un răspuns. Poate s-a săturat și domnia sa de echipe la mii de kilometri și rămâne acasă, aici, la Rapid. Știe că avem un proiect foarte serios pe termen lung, așa cum îi place unui mare profesionist cum este Mircea Lucescu. Încercăm pe toate căile să-l convingem să ni se alăture. Reclamă

Ar însemna o garanție a performanței, o garanție că la Rapid se dorește ceva cu adevărat mare pe măsura dragostei și ambiției fanilor noștri”, a anunţat Dan Şucu la fanatik.ro.

