"Nu am menţionat că sunt de etnie rromă!" Reacţie nervoasă a milionarului român, după ce a votat: "Ce democraţie e asta, care cenzurează?" - Antena Sport

Acest jurnalist nu are de unde să știe cât de informat sunt eu. Nu am avut nicio discuție în acest sens cu dumnealui, astfel încât să poată face o evaluare în cunoștință de cauză. Ca atare, consider că a făcut o afirmație de natură să mă pună într-o lumină proastă, fără să aibă cea mai mică decență jurnalistică”, a transmis Florinel Coman pe reţelele sociale.

Florinel Coman a plecat de la FCSB la Al Gharafa în luna iulie, pentru 5.25 de milioane de euro. „Mbappe” a fost convins de arabi cu un salariu anual de 2 milioane de euro, la care se adaugă şi bonusuri.

Reacţia lui Florinel vine chiar de Ziua Naţională a României, când au loc alegerile parlamentare 2024.

Nicolae Stanciu, anunţ incredibil după ce a fost acuzat că îi face campanie lui Călin Georgescu

Şi mijlocaşul de 31 de ani al lui Damac a fost acuzat că i-a făcut campanie lui Călin Georgescu, cel care a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Candidatul independent a intrat în turul al doilea alături de Elena Lasconi.

Iniţial, pe contul lui Nicolae Stanciu a fost postată o imagine cu Călin Georgescu. Aceasta a fost trei emoji care înfăţişează inimi în culorile drapelului României.

„E alegerea mea cu cine votez. N-am făcut campanie/publicitate și nici nu o să fac pentru cineva, niciodată! Story-ul pe care l-am șters nu a fost postat de mine.

Îmi doresc ca țării mele să-i fie bine, indiferent cine o să fie președintele ei„, a transmis Stanciu într-o altă postare.