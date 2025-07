Președintele lui Lecce, anunț despre interesul pentru Valentin Mihăilă - Antena Sport

„Se poate face transferul. Vedem săptămâna asta ce se va întâmpla. Da, Lecce a făcut ofertă. Cluburile poate se vor pune de acord.

Mihăilă vine în seara asta din Grecia. Probabil mă voi vedea cu el în seara asta sau mâine. Vom vedea.

Din păcate, Mihăilă a fost accidentat în ultimele 3 luni și nu prea a jucat. Nici la națională nu a apucat să joace ceva, dar asta e. Mihăilă încă mai are de spus multe pentru că are doar 25 de ani. Toți am crezut, când l-am dus la Parma, că va spune multe. N-a prea spus și din cauza accidentărilor, dar acum urmează o a doua etapă din viața lui. Sper să ajungă unde credea el, eu și toți.

Să meargă în altă țară e dificil. Am vorbit cu echipe importante din Grecia, Austria, care m-au întrebat de el. Problema este că din calculele echipelor respective reiese că el n-a jucat mai mult de 49% din meciuri în 5 ani de zile. El nu trece de 50%, iar când le spui de salariul pe care îl vrea el, închid telefonul. Îți dau o conversație cu directorul sportiv de la Rapid Viena, care mă întreba de el. I-am spus cât câștiga și a zis: ‘Ne pare rău, degeaba mai vorbim. La noi, salariul maxim e de 450.000-500.000’. Și atunci a închis telefonul și ne-am spus la revedere.

Lecce e dispusă să-i plătească salariul lui Mihăilă de la Parma. Pe doi ani și încă doi ani, deci pe patru ani! Să nu uităm că Lecce e de 5 ani în Serie A. În fiecare an a scăpat și e în prima ligă. Dacă vor să-l ia, înseamnă că vor să mai rămână în A”, a declarat Giovanni Becali, conform digisport.ro.