(P) Ce soluții alternative ai dacă nu ai roată de rezervă la mașină - Antena Sport

Foarte multe mașini noi nu doar că nu mai sunt dotate cu roți de rezervă, dar nici măcar numai au un spațiu dedicat pentru acestea, ceea ce complică puțin situația atunci când vreți să aveți soluții de avarie în caz că faceți vreo pană de cauciuc.

În ultimii ani, tot mai mulți producători auto au început să elimine roata de rezervă din echiparea standard a vehiculelor noi, înlocuind-o cu soluții alternative menite să reducă greutatea și să economisească spațiu. Această tendință, deși justificată din punct de vedereal eficienței și costurilor, poate crea neplăceri șoferilor nepregătiți în cazul unei pene de cauciuc. Este esențial să cunoașteți opțiunile disponibile pentru a face față unei astfel desituații.

Una dintre cele mai comune soluții este roata de rezervă temporară, cunoscută și sub denumirea de “roată slim”. Aceasta are dimensiuni reduse și este mai ușoară decât o roată standard, ocupând mai puțin spațiu în portbagaj. Deși este destinată utilizării pe distanțescurte și la viteze reduse (de obicei până la 80 km/h), poate fi o soluție salvatoare în cazulunei pene. Este important să verificați compatibilitatea acesteia cu vehiculul dumneavoastrăși să o montați corect, preferabil pe puntea spate, pentru a menține stabilitatea mașinii.Totuși, trebuie remarcat faptul că dacă mașina nu are un spațiu dedicat pentru depozitarea acesteia, va trebui să găsiți o soluție de a o ancora cumva în portbagaj fie cu chingi elastice fie cu șuruburi de prindere.

O altă opțiune este kitul de pană, care include de obicei un compresor de aer și un agent de etanșare. Acest sistem permite repararea temporară a unei pene minore, permițându-vă săcontinuați călătoria până la cel mai apropiat service auto. Avantajele includ dimensiuni compacte și ușurință în utilizare. Totuși, eficiența acestuia este limitată la găuri mici și nu este recomandat pentru daune majore sau pentru anvelopele cu profil redus. De asemenea, utilizarea spumei de etanșare poate duce la imposibilitatea utilizării corespunzătoare a pneului respectiv, deoarece va afecta echilibrarea acestuia.

Anvelopele de tip run-flat reprezintă o soluție modernă, permițând continuarea deplasăriichiar și după o pierdere completă a presiunii. Acestea sunt proiectate să suporte greutatea vehiculului pe o distanță de până la 80 km, la o viteză maximă de 80 km/h, oferindu-vă timp să ajungeți în siguranță la un service. Avantajele includ eliminarea necesității unei roți de rezervăși reducerea riscului de accidente cauzate de pene bruște. Cu toate acestea, anvelopele run-flat sunt mai scumpe decât cele convenționale, oferă un confort redus la rulare din cauza pereților laterali rigizi și pot fi dificil de găsit în anumite zone. De asemenea, nu toate service-urile sunt echipate pentru a le înlocui sau repara. Totodată, trebuie luat în calcul și faptul că înfuncție de zona în care a fost anvelopa străpunsă, aceasta s-ar putea să nu mai poată fireparată.