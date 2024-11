(P) Pokerul Stud Hi-Lo: Joci atât cu mâinile mari, cât și cu cele mici - Antena Sport

Dacă ai chef să încerci ceva diferit la poker, o variantă care să-ți dea mai mult de gândit și mai multe șanse de câștig, atunci Pokerul Stud Hi-Lo e fix ce-ți trebuie. Nu e doar un joc în care să-ți pui speranțele într-o singură mână mare – aici poți câștiga chiar și cu mâini mici, așa că, practic, e ca și cum ai juca două jocuri într-unul.

Și da, știu, poate ești obișnuit cu jocurile mai rapide, gen păcănele fără depunere și alte jocuri care nu-ți cer prea mult efort mental, dar dacă vrei să te testezi serios la poker, Stud Hi-Lo e perfect. Ai șansa să câștigi cu mâini mari sau mici, ceea ce înseamnă că șansele tale se dublează – sună bine, nu?

Hai să-ți zic cum merge treaba la Stud Hi-Lo și cum să-l joci ca un adevărat profesionist, chiar dacă poate abia acum afli despre el. Odată ce înțelegi regulile de bază și câteva strategii esențiale, vei vedea că e un joc care îți prinde bine, mai ales dacă vrei să îți crești șansele de câștig fără să te bazezi doar pe noroc.

Regulile de bază ale pokerului Stud Hi-Lo

Să-ți explic cum funcționează jocul ăsta. În Stud Hi-Lo, ai șansa să iei potul fie cu mâna cea mai mare (mâna Hi), fie cu mâna cea mai mică (mâna Lo). În esență, la finalul rundei, potul se împarte între cel care are mâna cea mai puternică și cel care are mâna cea mai mică. E o șmecherie pentru că nu trebuie să te bazezi doar pe mâini mari – și o mână mică bine jucată poate să-ți aducă câștiguri.

Jocul ăsta se joacă cu șapte cărți: patru dintre ele sunt vizibile pentru toți ceilalți jucători, iar trei sunt ascunse. Chestia e că poți vedea o parte din cărțile celorlalți, deci ai o idee cam pe ce joacă fiecare. Ca să iei partea de Lo, trebuie să faci o combinație de cinci cărți care să fie toate sub 8, și să nu fie perechi. Dacă nimeni nu reușește să facă o mână mică validă, întreg potul merge la cel cu mâna mare. Practic, te joci cu dublă șansă: ori prinzi o mână mare, ori, dacă ai cărți mici și bune, iei și tu o parte din pot.