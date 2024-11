"Până la Valentina am avut tot ce mi-a plăcut ochiului" Decizia radicală a lui Cristi Borcea, care i-a schimbat complet ultima căsnicie! - Antena Sport

Cristi Borcea (54 de ani) a mărturisit că, în timpul căsniciilor cu Mihaela şi Alina Vidican, a avut numeroase relaţii extraconjugale.

Totul s-a schimbat radical în perioada căsniciei cu Valentina Pelinel. Borcea a subliniat că a renunţat complet să se mai uite la alte femei. Borcea a precizat că este un bărbat foarte fericit cu cea de a treia soţie.

Cristi Borcea a dezvăluit că nu a înşelat-o niciodată pe Valentina Pelinel

„Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului… am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile.

M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei naționalei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel”, mărturisea Cristi Borcea în podcastul „Tare de tot”.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul acţionar al lui Dinamo îi are pe Patrick şi gemenii Antonia Melissa şi Angelo.