"E gata" Cristi Borcea şi-a anunţat decizia radicală, la 54 de ani: "Am vorbit cu Valentina" - Antena Sport

Cristi Borcea şi-a anunţat decizia radicală, la 54 de ani. Tatăl a 9 copii, pe care îi are cu 4 femei, Cristi Borcea a hotărât să nu devină tată pentru a zecea oară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Milionarul a spus că a discutat cu Valentina Pelinel pe marginea acestui subiect, iar amândoi au hotărât să nu mai facă încă un copil. (IMAGINI CU CRISTI BORCEA ŞI VALENTINA PELINEL ÎN GALERIA FOTO)

„E gata” Cristi Borcea şi-a anunţat decizia radicală, la 54 de ani: „Am vorbit cu Valentina”

”Gata, nu mai fac niciun copil. Îmi ajung nouă! Nu vreau zece. Da, chiar cred asta. Da, gata! Mă opresc. Sigur mă opresc. Nu se pune problema!

Am vorbit cu Valentina și nu mai vrem, e gata! Acum sunt la școli, facultăți. Trebuie să ne ocupăm și de noi. Să plecăm mai mult, să ne trăim viața”, a declarat Cristi Borcea pentru fanatik.ro.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul preşedinte executiv al lui Dinamo are un băiat, Patrick. El îi mai are din mariajul cu Mihaela şi pe gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.