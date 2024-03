Prietena de suflet a lui Ion Ţiriac a rupt tăcerea, după ce agresorul ei a ajuns la închisoare! Prima reacţie: "E încarcerat" - Antena Sport

Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Cred că orice persoană care comite astfel de fapte, în orice fel de condiții, trebuie să fie pedepsit de către lege. În cazul meu s-a văzut că tot ceea ce am spus eu încă de la început s-a dovedit a fi real în instanță. Asta contează cel mai mult pentru mine. În instanță agresorul nu a putut demonstra nimic din ceea ce s-a spus. El a încercat să îmi terfelească imaginea fiindcă s-a aruncat cu niște vorbe. Instanța l-a trimis acolo unde merita”, a declarat Laurette pentru sursa citată.

„Eu îi spun Ţiri!” Laurette Atindehou a rupt tăcerea şi a dezvăluit cum l-a cucerit pe Ion Ţiriac: „Se mai uita altfel la mine?”

Laurette Atindehou a dezvăluit cum l-a cucerit pe Ion Ţiriac. Artista în vârstă de 40 de ani nu s-a mai ferit şi a spus tot despre relaţia pe care ar fi avut-o cu miliardarul român.

Invitată într-un podcast, Laurette a recunoscut că a fost mereu atrasă de bărbaţii cu bani. A vorbit despre fostul ei soţ, dar a amintit şi despre ce s-ar fi întâmplat între ea şi fostul mare jucător de tenis.

În trecut, despre cei doi au apărut informații, în spațiul public, că ar fi avut o relație amoroasă. Laurette și Țiriac (84 de ani) ar fi fost surprinși în mai multe rânduri la braț, fără să se ferească de ochii curioșilor.

Laurette a evitat subiectul şi, când a fost întrebată despre presupusa relaţie, a afirmat că o „să rămână o enigmă pentru toți cei care sunt curioși”. Totuşi, fostul fotomodel a oferit mai multe detalii acum.

„Sunt într-o relaţie ok cu fostul meu soţ”

„Eu am fost căsătorită cu un milionar, na! Milionar pe bune. Sunt într-o relaţie ok cu fostul meu soţ. (Moderator: Nu ai rămas cu milioane?) Nu am rămas cu niciun milion, dar am rămas cu o casă. Tot am fost fată deşteaptă, nu? Am rămas cu ceva… am fost fată deşteaptă, măcar am rămas cu o casă. Am mai avut relaţii cu milionari din ăştia celebri.

(Cu Ion Ţiriac a fost ceva?) Asta nu pot să-ţi răspund. Că tot m-ai întrebat, „Ţiri”, că eu aşa îi zic, o să rămână acolo la sufletul meu. Eu îi spun „Ţiri”… nu am prea mai vorbit în ultima perioadă. El e magnat.