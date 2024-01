Prin ce a putut trece soţia lui Cristi Borcea înainte de a-l cunoaşte pe milionar şi a se mărita cu el: "Mi-a fost foarte greu" - Antena Sport

Reclamă

Mă bucur mult că am fost inspirată, indiferent de cât a fost de greu să iau decizia asta de a renunța practic la familie, la viața mea, la prieteni, la școală am renunțat la tot. Mi-a fost greu, eram totuși în clasa a X-a, la Colegiul Național Sfântul Sava, nu era ușor, dar mă bucur că am luat decizia asta. Acum, dacă dau timpul înapoi, mă întreb dacă aș mai fi atât de curajoasă”, a declarat Valentina Pelinel într-o emisiune online.

Valentina Pelinel a reacţionat după ce s-a spus că nu ar fi terminat liceul

Valentina Pelinel a tranşat lucrurile şi în privinţa zvonurilor care au circulat, potrivit cărora nu ar fi avut liceul. Actuala soţie a lui Cristi Borcea a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

Reclamă

„Mă bufnește și râsul că și acum zic Valentina Pelinel nu și-a terminat liceul, eu l-am terminat de mult, stați liniștiți. Eh, lumea nu e pusă la punct, nici eu nu sunt genul să mă laud și să ies să zic ce am făcut, nu-mi place deloc, nu sunt genul ăsta.

Mi-am terminat liceul la Cornwell. L-am luat de la zero pentru că nu mi-au fost luați în considerare anii din România de la Colegiul Național Sfântul Sava și am luat-o de la zero, da. Am studiat, de fapt, 5 ani”, a subliniat Valentina Pelinel.

Cristi Borcea a recunoscut că şi-a înşelat două soţii. Cum a „scăpat” de trădare Valentina Pelinel: „M-am liniştit!”

Cristi Borcea a vorbit despre viaţa sa tumultoasă şi a recunoscut că şi-a înşelat primele două soţii. Fostul preşedinte executiv al lui Dinamo a fost căsătorit cu Mihaela Borcea şi Alina Vidican, înainte să ajungă la altar cu Valentina Pelinel. Milionarul care are 9 copii cu 4 femei a vorbit deschis despre viaţa sa amoroasă.

Reclamă 4 / 0/3

„Leonidas” nu s-a ferit şi a anunţat că îi era imposibil să se abţină pe durata căsniciilor cu Mihaela şi Alina. „M-a mustrat conştiinţa, dar ce să faci?”, a spus Cristi Borcea. Omul de afaceri a ţinut să afirme că niciodată nu a înşelat-o pe Valentina Pelinel. Borcea anunţă că este un alt om după ce s-a căsătorit pentru a treia oară. A dezvăluit şi cum a „scăpat” de trădare actuala soţie. „Am fost mereu cu cine mi-am propus. Dar m-am liniștit. Nu am fost liniștit înainte, până să mă căsătoresc acum cu Valentina. Atunci aveam altă vârstă, ieșeam. Păi, când eram cu Alina sau cu Mihaela, tot ce mi-a plăcut ochiului…, am mers. Da, și când eram căsătorit. Erau conjunctura, natura și poziția mea de cum eram atunci. Eram în toate discotecile, barurile. M-a mustrat conștiința, dar ce să faci? Asta a fost tinerețea. Nu aș mai face acum ce am făcut atunci. Nu aș mai face nici să risc cu subminarea economiei națioanlei, ce făceam la 20 de ani. Odată cu vârsta, gândești totul altfel. Valentina m-a găsit în cea mai bună perioadă, când te așezi, când te uiți în jur și vezi 9 copii, când vezi cea mai frumoasă femeie din lume alături de care creezi cele mai bune condiții pentru toată lumea. Și atunci nu-ți mai arde de altele”, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de Tot”.