"Sunt mândru de primul tur al cursei". Ce a declarat Oscar Piastri după victoria din Marele Premiu al Belgiei - Antena Sport

Oscar Piastri a obținut a șasea victorie din acest sezon după ce s-a clasat pe primul loc în Marele Premiu al Belgiei. Pe circuitul de la Spa-Francorchamps, pilotul australian a plecat de pe poziția a doua, însă a reușit să treacă de colegul său, Lando Norris, în primul tur în care monoposturile chiar au concurat, startul fiind sub Safety Car.

După cursă, omul de la McLaren a dezvăluit că este extrem de mulțumit de cum a gestionat situația și cum a trecut de coechipierul său în celebrul viraj Eau Rouge.

Oscar Piastri: “Știam că dacă nu o fac acolo, alte oportunități nu vor mai apărea”

Primele patru tururi ale cursei din Belgia au fost marcate de prezența Safety Car-ului pe pistă, motiv pentru care monoposturile au început adevărata cursă abia în turul al cincilea. Lando Norris a dictat ritmul și a plecat, însă a fost depășit de Oscar Piastri, care de atunci nu a mai avut emoții, și-a crescut avantajul și a câștigat cursa.

La interviul acordat după cursă, Piastri a vorbit despre prestația sa de pe Spa-Francorchamps, despre cum și-a dat seama că îl va depăși pe Norris, dar și despre gestionarea pneurilor.

“Știam că primul tur va fi probabil cea mai bună șansă de a câștiga cursa, am avut o ieșire bună din primul viraj, am riscat cât de puțin am putut prin Eau Rouge. Apoi, am încercat să gestionez cursa, știam că pneul mediu are probleme în a ajunge până la finalul cursei, am gestionat pneul mediu în ultimele cinci, șase tururi.