Românul celebru care i se alătură lui Ion Ţiriac. Proiect uriaş, de 50 de milioane de euro - Antena Sport

Românul celebru care l-a convins pe Ion Ţiriac să facă o investiţie uriaşă. Fostul mare jucător de tenis vrea să dea startul unui proiect grandios, în apropierea Bucureştiului. După ce a fost refuzat de Mircea Lucescu, magnatul nu a renunţat la ideea sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Ţiriac vrea să-şi facă o echipă de fotbal, dar nu oricum. Pune pe picioare un mare proiect care vizează mai multe sporturi, nu doar fotbalul.

Ion Ţiriac, proiect de 50 de milioane de euro

Unul dintre cei mai bogaţi români, cu o avere estimată la peste 2 miliarde de dolari urmează să pună pe picioare un centru academic. Îi va fi alături fostul portar al Generaţiei de Aur, Bogdan Stelea. După ce Mircea Lucescu a devenit selecţioner, Ion Ţiriac a apelat la Bogdan Stelea. Fostul mare portar a dezvăluit discuţiile pe care le-a avut cu magnatul. ”Efectiv, de vorbit am vorbit mai demult. Am avut o discuție cu dânsul, probabil că o să ne întâlnim și o să stăm de vorbă. Acum un an jumate…

Probabil că voia o chestie legată de domnul Mircea Lucescu, nu s-a materializat, nu e niciun fel de problemă în toată discuția. Să mă ocup de academia de fotbal… academie… este o universitate pe care o face. O universitate de sport, în care să vină sportivii și, în paralel cu faptul că își continuă studiile, după ce termină liceul, fac sport. Asta vrea să facă (n.r. Ion Țiriac) și aici, să aibă ramuri în care să performeze studenții, care o să fie: fotbal, gimnastică, înot, atletism, cu siguranță și hochei.

Probabil că dacă o să merg, o să-mi creez o echipă și o să fiu cel care coordonează lucruri și care dă o anumită direcție în a face lucrurile respective”, a explicat Bogdan Stelea, conform iamsport.ro.