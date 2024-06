Schimbări uriașe în topul celor mai bogaţi români! Ion Țiriac a revenit pe primul loc, după ce s-a prăbușit averea unui rival - Antena Sport

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.

„Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român.

Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Miliardarul le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 copii legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale.

„Voi fi cel mai bogat om din cimitir”

Ion Ţiriac declara în urmă cu câţiva ani că va fi, cel mai probabil, cel mai bogat om din cimitir. În cimitirul Bellu mai este îngropat fostul om de afaceri Dinu Patriciu, care a avut la un moment dat o avere estimată la circa 3 miliarde dolari, dar care la momentul decesului avea o avere estimată la „numai” 260 de milioane de euro.

„O să vedeți care este valoarea exactă a averii mele atunci când o să îmi numărați banii și o să fiu cel mai bogat om din cimitir. Atunci o să vedeți. Când am vândut tot sau când s-a terminat. Sau s-ar putea să fac altceva. Să las unei fundații tot!”, declara Ion Ţiriac.