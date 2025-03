SuperMondial, Ep.1 – Răducioiu, acasă la legenda Croației, Boban: „Generația mea a crescut cu Steaua! Fotbalul e în sângele vostru, dar v-ați pierdut încrederea” - Antena Sport

„Noi am crescut cu Steaua în Champions League. Am crescut cu Iordănescu, cu marii jucători români. Noi am respectat mereu fotbalul românesc. (…) Apoi, după meciul acela cu Anglia, bineînțeles că am avut și mai mult respect. Dar, sincer, în adâncul nostru, am știut că suntem mai puternici. Totuși, ideea este că atunci Croația a schimbat jocul. Noi jucam înainte cu trei mijlocași foarte ofensivi.”

„Românii au talent, dar și-au pierdut încrederea”

România a fost la trei Mondiale consecutive, apoi a lipsit 28 de ani. Ce mai ține minte Boban despre noi?

„Sunteți un popor talentat. Un popor care a avut o pauză incredibilă, absurdă, pe care nu mi-o explic. Parcă v-ați pierdut încrederea că fotbalul românesc poate face lucruri mărețe. Parcă e nevoie de o altă generație care să aibă rezultate, pentru ca toți cei care vin după să vadă că se poate. Mă întristează asta. Eu cred că fotbalul este în genetica românilor și sunt jucători talentați.”

Despre Gică Hagi: „Un jucător demn de Real Madrid”

„Gică Hagi a fost un jucător care a rămas fidel stilului său până la final. A fost un 10 adevărat, pur. O legendă a fotbalului. A plătit prețul noii tactici apărute – 4-4-2 sau 4-3-3. Numărul 10 a cam dispărut. Și el și-a găsit locul în echipe care nu-l meritau. Dar a fost un jucător de clasă, demn de Real Madrid.”

Despre Mircea Lucescu: „Un filozof al fotbalului”

„N-am decât cuvinte de apreciere. Un om foarte inteligent, cu un spirit superior altor antrenori care se pierd în mici lupte. El are o viziune limpede, pregnantă, consecventă. E fidel lui însuși. Am văzut asta cât a fost la Șahtior. Partea tehnică a fotbalului românesc reprezintă o bază aproape completă. A învățat multe în Italia și e un antrenor imens. Un filozof al fotbalului.”

„Poporul român e un popor fotbalistic”

„Românii m-au impresionat contra Ucrainei. Ucrainenii n-au înțeles nimic din meciul ăla, dar România a jucat un fotbal foarte frumos. Rapid, cu pase foarte bune, combinații, chiar divertisment.

Trebuie să vă distrați! Și să credeți că puteți bate adversarii. Eu credeam că va bate Ucraina. Apoi am văzut că România a înțeles totul. Fotbalul e în istoria românilor. Se trăiește cu fotbalul. S-a văzut cât de mult își dorește poporul român ca fotbalul lor să fie din nou măreț.”

Un sfat de la Boban pentru naționala României

„Să respecte, dar nu prea mult. Să-și dorească să rămână în istoria fotbalului, să aibă ambiție și pasiune pentru tricoul lor. Fără idealuri, nu poți ajunge departe. Trebuie să vii cu ceva în plus.

Aveți nevoie de o generație măreață care să deschidă drumul altora. Ați avut o generație extraordinară, din care ai făcut parte și tu, Florin. Ați avut rezultate bune, dar nu extraordinare. La ce talent aveați, ați fi putut obține mai mult.”

Boban: „VAR curăță fotbalul!”

După ce s-a retras, Boban a studiat istoria la Universitatea din Zagreb și a ajuns șef la UEFA și FIFA, unde a supervizat implementarea VAR.

„Nu mai e posibil ca tot stadionul să știe că arbitrul a greșit, iar singurul care nu știe să fie arbitrul. VAR a salvat fotbalul modern. Cine nu înțelege asta, nu înțelege nimic și nu vrea să vadă realitatea”.

VAR nu schimbă jocul, îl curăță”

Florin Răducioiu nu s-a dus cu mâna goală acasă la Boban. Cu ajutorul Superbet, i-a oferit acestuia tricoul de la meciul de retragere al Generației de Aur și o miniatură a monumentului dedicat acesteia.

„Îmi dai cadouri, dar și amintiri prețioase.” – Zvonimir Boban

