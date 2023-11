TOP 10 al bogaților din România în 2023! Ce s-a întâmplat cu averea lui Ion Țiriac și ce modificări au avut loc în ultimul an - Antena Sport

Ion Ţiriac şi-a făcut testamentul: „Am 33 de copii în total”

Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Acesta le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 moştenitori legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.

„Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român.

Ţiriac a fost căsătorit o singură dată. Femeia care i-a furat inima fostului mare jucător de tenis este Erika Braedt. Cei doi și-au unit destinele în 1963, dar căsnicia lor n-avea să dureze mult timp. Ion Țiriac și Erika Braedt au divorțat după numai doi ani. În prezent, Erika este stabilită în Germania. Ea s-a recăsătorit cu Hartmut Sigwart, un om de afaceri din Stuttgart.

Ion Ţiriac, investiţie uriaşă în noua „bijuterie” a României

Ţiriac va dona Primăriei Braşov complexul ce va avea şi o sală de judo şi una de scrimă. Conform radiobrasovfm.ro, administraţia locală este cea care va pune la dispoziţie terenul.

În acest moment, Braşovul are un Patinoar Olimpic în Parcul Tractorul, unul care a fost inaugurat în 2010. CNI a făcut atunci o investiţie de 9 milioane de euro, iar capacitatea este de 1500 de locuri.

„Sper să îmi iasă şi la Braşov în acelaşi fel, cu patinoar, cu sală de judo, cu sală de scrimă, Braşovul e bun şi la judo şi la scrimă”, a spus Ţiriac, în exclusivitate pentru AntenaSport.