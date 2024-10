Unica fiică a lui Ilie Dumitrescu, imagine provocatoare din pat. Răsfăţul de care a avut parte: "Incredibilă!" - Antena Sport

Galerie (38) Unica fiică a lui Ilie Dumitrescu, imagine provocatoare din pat Colaj Instagram Unica fiică a lui Ilie Dumitrescu a postat o imagine incendiară din pat. Mayra a fost într-o vacanţă de lux la Roma. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ilie Dumitrescu are cu ce se mândri. Fiica sa, Mayra, este de o eleganţă aparte şi obişnuieşte să meargă în vacanţe de lux. La ultima, Mayra a postat o imagine provocatoare din pat. (VEZI IMAGINI PROVOCATOARE ÎN GALERIA FOTO) Unica fiică a lui Ilie Dumitrescu, imagine provocatoare din pat Fiica lui Ilie Dumitrescu a avut parte de un răsfăţ total într-o vacanţă de vis la Roma. Fanii au reacţionat imediat când au văzut imaginile postate. „Superbă„, „Eşti frumoasă” sau „Incredibilă” au fost câteva dintre comentariile primite. Ilie Dumitrescu a făcut dezvăluiri unice despre unica sa fiică: „A moştenit de la mine!” Ce studii are Mayra Ilie Dumitrescu a făcut dezvăluiri unice despre unica sa fiică. Mayra Dumitrescu a apărut într-o poză alături de fratele său, Toto Dumitrescu. Ilie Dumitrescu are 4 copii din cele două căsnicii pe care le-a avut. Din căsnicia cu Nela, Ilie Dumitrescu îi are pe Dani şi Sică, în timp ce din căsnicia cu Letiţia Badea, fostul internaţional îi are pe Toto şi pe Mayra. ”Da, este o relație specială între Toto și Mayra. Amândoi au beneficiat de educația primită la una dintre cele mai importante unități de învățământ din lume, de la Cambridge. Reclamă

E un sentiment profund când îi vezi cât de bine se înțeleg și ce relație frumoasă au. Mayra are calități deosebite. E superprofesionistă, pot spune că a moștenit asta de la mine, e studentă la SNSPA, acum.

Toto e stilat, manierat, mereu atent, profesionist și el, contează mult educația. Eu mereu am avut chestia asta, am ținut ca ai mei copii să fie educați. Te ajută foarte mult în viață. De aceea am și ținut să facă școala britanică. Pentru că acolo te formezi ca om, își poți alege materiile, te învață cum să-ți găsești drumul în viață, este foarte important. Sunt mândru de toți copiii mei și mă bucur că am parte de ei”, a spus Ilie Dumitrescu, pentru digisport.ro.

