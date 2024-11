Unica fiică a lui Ilie Dumitrescu, mai provocatoare ca niciodată: "Are cineva nevoie de salvare?" - Antena Sport

Mayra, unica fiică a lui Ilie Dumitrescu, a avut o apariţie mai provocatoare ca niciodată. Pe lângă Mayra, Ilie Dumitrescu mai are 3 băieţi: Dani, Sică şi Toto.

Superba Mayra a postat mai multe poze provocatoare pe reţele de socializare, iar fanii au reacţionat imediat. (VEZI ÎN GALERIA FOTO IMAGINI INCENDIARE)

„Are cineva nevoie de salvare?„, a fost mesajul postat de fiica lui Ilie Dumitrescu are a însoţit imaginile în care aceasta a apărut costumată în Super Woman. Fanii reacţionat imediat. „Ce frumoasă eşti„, „Ador„, „Superman nu era prin zonă?” sau „Cred că se vor găsi mulţi în pericol„, au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Ilie Dumitrescu, cucerit de fiica lui

Mayra a devenit majoră anul trecut, când a absolvit cu brio Şcoala Cambridge din Bucureşti. A ales să îşi continue studiile în România şi a fost admisă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

„Copiii sunt ceva special în viața mea„, a afirmat fostul mare jucător al Stelei şi al naţionalei României. Ilie Dumitrescu are trei băieţi şi o fată din cele două căsnicii pe care le-a avut. Din mariajul cu Nela îi are pe Dani şi pe Sică, iar cu a doua soţie, Letiţia Badea, îi are pe Toto şi pe Mayra.