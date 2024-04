"Unul dintre cei mai buni" Federaţia Română de Lupte a reacţionat după decesul lui Costel Corduneanu! - Antena Sport

Reclamă

Federația Română de Lupte transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților! Dumnezeu să îl odihnească!”, a transmis Federaţia Română de Lupte pe Facebook.

Costel Corduneanu a încetat din viaţă astăzi, la 54 de ani. Temutul interlop era internat într-un spital din Târgu Mureş, după ce suferise o operaţie la inimă. Chiar dacă operaţia a avut succes, Costel Corduneanu a continuat să aibă probleme medicale. El a suferit o hemoragie internă după operaţie.

Potrivit aktual24.ro, Costel Corduneanu a fost şi subofiţer în cadrul cluburilor Steaua şi Dinamo Braşov, înainte să devină lider interlop.

Leonard Doroftei: „Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună”

Multe cantonamente le-am făcut împreună, ei cu luptele, noi cu boxul. Îl cunosc de peste douăzeci de ani. Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună. Dacă am fost colegi să nu crezi că am fost împreună. Ne întâlneam mai seară de seară, pe holuri, pe la cantină sau mai stăteam de vorbă pe afară”, spunea Leonard Doroftei.

”Costel nu este așa de grav, e adevărat, nu vă mint, a fost operat, dar totul decurge bine, este normal. Se recuperează încet, încet, e o operație de inimă, până la urmă. Toată lumea știe că era propus spre transplant de inimă, era pe listă de doi ani. Acum a ajuns în punctul în care trebuia să facă operația. Dar în niciun caz nu se zbate între viață și moarte”, declara actuala soţie a lui Costel Corduneanu, Graţiela, după ce apăruse în presă că soţul ei s-ar fi zbătut între viaţă şi moarte. Costel Corduneanu era căsătorit cu Graţiela, cu care avea trei copii. În trecut a fost căsătorit cu Alina Bogdan. Divorţul a fost pronunţat în 2011, iar judecătorii au decis că a fost culpă exclusivă a femeii. Aceasta s-a mutat în Statele Unite după despărţirea de fostul sportiv. „Legenda noastră” Prima reacţie a lui Adrian Corduneanu după ce fratele lui, Costel, a încetat din viaţă! A apărut şi prima reacţie a lui Adrian Corduneanu după ce fratele lui, Costel Corduneanu, a încetat din viaţă. „Dumnezeu să te ierte, frate. Ai fost și ești iubit, respectat de toată lumea, legenda noastră”, a scris Adrian Corduneanu pe Facebook după decesul fratelui său. Adrian şi Costel Corduneanu au avut mai multe probleme cu legea. Judecaţi şi condamnaţi în mai multe dosare, cei doi erau în prezent în libertate. Costel Corduneanu a avut probleme medicale serioase în ultima perioadă. El se afla de doi ani pe o listă pentru un transplant de inimă, dar medicii au fost nevoiţi să găsească o altă soluţie pentru el. Chiar dacă fusese operat cu succes, în cele din urmă corpul i-a cedat temutului interlop. Reclamă

