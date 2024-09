Viaţa unui elveţian în România. S-a mutat în această vară în Bucureşti: "Traficul este interesant!" Ce l-a uimit la români - Antena Sport

„Tocmai am experimentat primul cutremur din viaţa mea. Un adevărat cutremur! A fost nebunesc. Ben nu a fost aici pentru că este la echipă. Pur şi simplu stăteam aici şi am simţit că tot pământul a început să vibreze. Pereţii vibrau… m-am aşezat şi m-am întrebat: ‘Ce a fost asta?’. A fost ciudat!

După câteva secunde nu mai aveam niciun dubiu, chiar era un cutremur! Toată clădirea a început să se zguduie, lucrurile se mişcau prin casă. I-am trimis un mesaj lui Ben şi i-am spus: ‘Doamne, este un cutremur! Ce să fac? Ce fac oamenii când sunt cutremure?’. A avut 5.3 magnitudine, este destul de mare.

În ultima oră am căutat informaţii despre cutremure şi ce să fac dacă va mai avea loc unul. Dar se pare că Bucureştiul este capitala din Uniunea Europeană în care se produc cele mai multe cutremure. Nu ştiam asta! Ce am învăţat despre România: are un număr mare de urşi şi traficul este îngrozitor„, a reacţionat Brittany Hockley pe contul ei de Instagram.

Brittany Hockley este influencer şi a devenit cunoscută după ce a participat la un show TV. Ea l-a cunoscut pe Benjamin Siegrist pe o platformă de dating. După mai puţin de doi ani de relaţie, a fost cerută în căsătorie de goalkeeperul elveţian.

Siegrist a fost transferat de Rapid în mandatul lui Neil Lennon. El a rămas titular şi după venirea lui Marius Şumudică pe banca giuleştenilor. Portarul de 32 de ani are o cotă de piaţă de 500.000 de euro. A fost de două ori campion în Scoţia cu Celtic.