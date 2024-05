Afacerea de lux cu care Ionuţ Chirilă a dat lovitura! Cristi Borcea i-a devenit client: "Vând foarte scump!" - Antena Sport

„Am un magazin la Cannes. Nu aduc şi în România pantofi. Da, se mişcă magazinul. Am ceva special cu Arigo Sacchi, care a făcut cel mai mare Milan din lume, ci Rijkard, Gullit şi Van Basten, care spune <<Vindeam pantofi şi am ajuns în fotbal datorită unui bibliotecar>>.

Da, vând pantofi foarte scumpi, dar nu mă ocup eu de chestia asta. (n.r. – cum şi-a deschis afacerea) Mi-a spus o doamnă din înalta societate: <<Ionuţ, un bărbat se cunoaşte după ceas şi pantof. Restul… poate fi îmbrăcat şi în costum de sudor>>.

Da, eu doar finanţez magazinul. Se ocupă nişte fete care au lucrat la Channel, nu sunt românce. Da, sunt acţionar unic. Singur. Da, Cristi Borcea a luat mai multe perechi, el s-a îmbrăcat elegant toată viaţa„, a declarat Ionuţ Chirilă la orangesport.ro.

Ionuţ Chirilă este fiul lui Ioan Chirilă şi a antrenat UTA, Concordia Chiajna, Poli Iaşi, ASA Târgu Mureş şi Academica Clinceni.

Ionuţ Chirilă ştie de ce Florinel Coman nu e dorit de granzii Europei

Ionuţ Chirilă ştie de ce Florinel Coman a dus lipsă de oferte din campionatele importante ale Europei şi va ajunge, din vară, în Qatar. Antrenorul român e convins că lui „Mbappe” de la FCSB îi lipseşte o calitate pentru a juca la cel mai înalt nivel.

Chirilă a analizat evoluţiile golgheterului Ligii 1 şi asigură că Florinel Coman nu are „explozia” care l-ar fi propulsat la granzii din Premier League sau La Liga. Florinel Coman ar urma să joace în Qatar după EURO 2024. Al Duhail este echipa care îi oferă un salariu anual de 2 milioane de dolari, de cinci ori mai mult decât încasează la FCSB. În conturile roş-albaştrilor va intra clauza de 5 milioane de euro, pe care o are atacantul de 26 de ani. „Am văzut zilele trecute ce înseamnă Manchester City – Real Madrid, PSG – Barcelona. Florinel Coman nu poate să joace în primele 5 campionate din Europa din cauza vitezei de joc extraordinare, condițiilor de adversitate și spațiilor mici. E un jucător extrem de talentat, are element surpriză, mobilitate, pasă decisivă, e inteligent, dar îi lipsește calitatea de bază pentru a juca la nivelul ăsta – explozia. O ai sau nu o ai. Ea poate fi îmbunătățită cel mult 5% prin antrenamente. La ce se joacă în Champions League, la viteza de joc din Premier League, la tacticizarea din Italia, la forța fizică din Franța, mi-e greu să cred că Florinel poate face față în momentul ăsta„, a spus Ionuț Chirilă la digisport.ro.

