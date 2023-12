Alexandru Măţan s-a căsătorit! Soţia Elena a strălucit la marele eveniment! Alexantru Mitriţă a fost naş - Antena Sport

”Este un sentiment unic să fii campion în orice campionat al lumii. Sunt foarte fericit. Chiar am vorbit cu Chiellini după meci, cred că a fost ultimul lui meci din păcate, a fost un jucător foarte mare.

Atât de mult mi-am dorit să ajut Rapidul, dar nu am putut să mă ajut pe mine. A trebuit să stau cel puțin două luni în afara gazonului, m-a lovit depresia, am avut foarte mari probleme.Tot ce mi se întâmplă acum este nesperat. Nu am sperat niciodată. M-am dus la Rapid să joc, m-am accidentat, nimic nu se lega.

M-am gândit să-mi închei cariera de fotbalist, m-am gândit că poate m-am mințit singur în tot acest timp și fotbalul nu este pentru mine”, a declarat Alexandru Mățan la digisport.ro.