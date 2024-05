"Am şi eu viciile mele" Ce sacrificii face Florin Răducioiu pentru a fi în formă, la 54 de ani: "Sunt un bun băutor de prosecco!" - Antena Sport

„Cum mă simt eu? Destul de bine. Nu e simplu oricum, pentru că avem o vârstă. Eu aveam o masă musculară bună la picioare, aia a fost un pic forţa mea şi viteza care mi-a permis să dau câte un gol.

Evident, pe 25 o să fie o sărbătoare a fotbalului românesc. Ştiţi foarte bine, nu are rost să vă mai repet ce am însemnat noi pentru fotbalul românesc. Evident că meritam un asemenea eveniment, mă refer şi la film… este un pic anul fotbalului românesc. Ne bucurăm enorm şi pentru băieţi, îi aşteptăm la Campionatul European. E un an frumos!

Reclamă

(Ai renunţat la ceva în această perioada?) Da, într-adevăr, am renunţat la prosecco. Sunt un bun băutor de prosecco, nu mai beau deloc. Nu mai fumez Toscanello, am eliminat un pic dulciurile. Da, fac sacrificii. Da, dar îndeosebi prosecco. Cred că o să o ţin o lună bună fără să beau un strop de prosecco. Am şi eu viciile mele„, a declarat Florin Răducioiu.

Florin Răducioiu radiază de fericire alături de iubita cu 10 ani mai tânără

Florin Răducioiu radiază de fericire alături de iubita lui cu zece ani mai tânără decât el. Andreea Albăstroiu, în vârstă de 43 de ani, este femeia care l-a făcut pe fostul internaţional să uite de divorţul dureros.

Florin Răducioiu formează un cuplu cu Andreea de mai bine de patru ani. Fostul atacant se pregăteşte chiar de nuntă, după ce şi-a cerut în căsătorie frumoasa iubită în noaptea de Revelion.

Reclamă 4 / 0/3

Florin Răducioiu şi Andreea Albăstroiu se iubesc enorm şi postează des fotografii împreună. Recent, cei doi au postat două selfie-uri, care par a fi din vacanţă, în care li se citeşte fericirea pe chip (Vezi GALERIA FOTO de la finalul articolului). Pe Andreea Albăstroiu, Florin Răducioiu a cunoscut-o la Milano, în urmă cu mai bine de patru ani, iar de atunci cei doi sunt de nedespărţit. Femeia a lucrat de-a lungul timpului în Italia, ca secretar la Biroul de Promovare Comercial-Economică (BPCE) din Milano. Andreea l-a făcut pe Florin Răducioiu să uite de divorţul de Astrid, cea care i-a fost soţie fostului internaţional timp de 23 de ani, cei doi având şi doi copii împreună, pe Andrea şi Alessandro. Şi Andreea Albăstroiu a trecut printr-un divorţ, înainte de a-şi găsi fericirea alături de Florin Răducioiu. Femeia are şi un fiu din prima căsnicie.

Va câştiga Răzvan Lucescu titlul în Grecia? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...