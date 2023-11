Bourceanu, reacţie incredibilă la aproape o lună după ce a devenit campion mondial la minifotbal: "Este un riscm pentru mine" - Antena Sport

Reclamă

E o performanță care sperăm că se va repeta, dar pentru moment este unică. Există un risc pentru mine, acela că eu în loc să am o imagine de viitor antrenor am o imagine de jucător de minifotbal, nu e neapărat ceea ce îmi doresc! Aș vrea să-mi creez o imagine de antrenor, sigur că sunt recunoscător și fericit de performanța din care am făcut parte”, a spus Alexandru Bourceanu la prosport.ro.

Câţi bani au primit jucătorii din naţionala României de minifotbal, după ce au devenit campioni mondiali

Alexandru Bourceanu a făcut parte din naţionala de miniftotbal la României care a devenit pentru prima dată în istorie campioană mondială. Bourceanu a dezvăluit câţi bani a primit fiecare jucător pentru această performanţă.

„Pentru câştigarea Campionatului Mondial de minifotbal am avut o primă de 1000 de euro pentru fiecare jucător. Doar suntem campioni mondiali. Merităm mia de euro, dar nu ştiu dacă această remuneraţie va fi mărită. În momentul acesta se încearcă mărirea acestei remuneraţii prin minister sau ANS pentru ca echipa să fie la un nivel cât mai bun. Băieţii aceştia trebuie să fie remuneraţi în cariera lor, nu ador pentru performanţa asta. E un sport în care rămâi cu sechele pe viaţă. Eu am sechele pe viaţă„, a spus Alexandru Bourceanu în exclusivitate pe AS.ro LIVE.