Simona Radiş, premiată la Castelul Peleş de Casa Regală: "Mă simt ca o prinţesă"! Ce a vrut să devină campioana olimpică înainte de a alege sportul - Antena Sport

Simona Radiş: „Am avut mereu încredere în mine că pot să reuşesc”

(n.r: Ai fost puternică de mică? Şi care ar fi sfatul tău pentru copiii care au mai puţină încredere în ei) Am avut mereu încredere în mine că pot să reuşesc. Îmi doream mereu să fiu cea mai bună. Nu am ştiut din prima în ce direcţie vreau să o apuc. Odată cu vârsta, dorinţele s-au schimbat, de la medic, la model, pe urmă la sportiv de performanţă. 3 domenii total diferite, dar cu siguranţă am ştiut că oriunde aş fi mers m-aş fi descurcat. Copiilor care se simt descurajaţi sau nu au încredere în ei le doresc să nu se teamă. Să aibă curajul să spună DA şi să încerce. Indiferent de rezultat, dacă e pozitiv sau negativ, experienţa în sine ajută foarte mult la transformarea ta şi la dezvoltarea ca om.

(n.r: Cum te simţi la Palat?) Mă simt foarte bine. Am mai vizitat şi înainte acest Castel, mă simt ca o mică prinţesă, dar mai mare este plăcerea de a avea şansa de a vedea aceste lucruri, să conştientizez cât de mult talent aveau oamenii dinainte. Tot ce se vede aici este lucrat de mâna omului şi sunt nişte detalii atât de fine pe care nu mulţi le mai pot face în ziua de azi. Avem bucuria de a avea în ţară un astfel de loc, ar trebui să fim mândri şi să le arătăm străinilor că România are cu ce se mândri.

„Sunt mândră de mine şi fericită că am ajuns în acest moment”

(n.r: Rochia pregătită din timp?) Sincer, ţinuta nu este pregătită din timp. Aveam rochia aceasta în garderobă de un an şi aşteptam momentul de a o purta. În momentul în care am primit această invitaţie am ştiut cu ce mă voi îmbrăca, am vrut să fiu simplă şi elegantă pentru că despre asta este vorba acum. S-a nimerit să fie ce a trebuit.