"Cât a costat?!" Aroganţa uriaşă de aproape un milion de euro a lui Ion Ţiriac: "Gratis! Nu ştiu de ce nu am luat două!" - Antena Sport

Aroganţa uriaşă de aproape un milion de euro a lui Ion Ţiriac în faţa tuturor. Miliardarul român şi-a mărit colecţia de lux de maşini cu o nouă bijuterie.

Ion Ţiriac şi-a întrebat un colaborator cât a costat ultima bijuterie din colecţia sa de lux. Răspunsul l-a făcut pe miliardarul român să spună că suma e prea mică şi că mai bine lua două maşini.

„Cât a costat? Eu ştiu că nu mai semnez cecuri. Cât? 790.000 de euro? Gratis! Nu ştiu de ce nu am luat două ca să am pereche!„, a spus Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac a anunţat ce ar fi făcut în locul Simonei Halep, după revenirea în circuit

Ion Ţiriac a anunţat ce ar fi făcut în locul Simonei Halep, după revenirea în circuit, după suspendarea pentru dopaj. Miliardarul susţine că ar fi mers la turnee mai mici, în calificări. Simo a ales să joace direct la Miami, unde s-a ales şi cu o accidentare.

„Simona este declarată pozitivă, pentru că a fost pozitivă. De ce a fost pozitivă? Are ea argumentele ei să demonstreze că nu e vina ei. Un an şi jumătate cât a stat îţi trebuie antrenament de 6 ore pe zi. După părerea mea. Eu am fost cu cârca, cu munca, mai puţin cu talentul.

Chiar dacă faci 6 ore şi nu auzi arbitrul în scaun „15-0”, „15:15”, e altă treabă. Eu aş fi început cu calificări la turnee mici. Până n-aş fi avut 30 de meciuri la turnee mici, nu ajungeam la cele mari. Wild card, da, primea la Madrid, dar uite că nu-l primeşte la Wimbledon.