Dani Alves a ajuns în pragul depresiei, în închisoare! Ce scrisoare emoţionantă i-a trimis soţiei lui - Antena Sport

„În imperfecţiunea mea, am învăţat că nu pot să-mi petrec timpul cu ceea ce a fost, ci să-mi transform energia în ceea ce este. Iar ceea ce este; este că tu eşti ceea ce am visat. Ceea ce am visat şi ceea ce încă visez. Fiecare drum pe care vreau să îl parcurg cu tine. Nu am greşit femeia… da, ai fost tu.

Nu există o singură zi, un singur moment, un singur plan în care să nu fii acolo. Mă rog în fiecare zi pentru ziua în care să te văd trezindu-te. Nostalgia nu înseamnă să nu poţi face asta acum. Nostalgia va fi pentru cei care nu au niciun motiv să viseze. Te iubesc şi te simt în fiecare zi, într-un loc în care doar tu ai acces. Oriunde ar fi, oricum ar fi, indiferent cum ar fi, dar cu tine alături de mine mereu. Mă scurg de dorul tău. Te iubesc”, a scris Alves.

Fosta soţie a lui Dani Alves a răbufnit după ce s-a încheiat procesul de viol al fotbalistului

Fosta soţie a lui Dani Alves a răbufnit după ce s-a încheiat procesul de viol al fotbalistului. Joana Sanz, care s-a despărţit de jucătorul acuzat de viol, e scandalizată de acuzaţiile care i s-au adus.

Ea a anunţat că va da în judecată toate publicaţiile care au acuzat-o că a depus mărturie falsă pentru a-l salva pe Dani Alves de închisoare.

”Pentru sănătatea mea mentală, mi-am dorit să stau departe de tot acest circ mediatic care s-a creat. Cu toate astea, a plouat constant cu informații false și asta mă face să fiu nevoită să vorbesc din nou.

Pe de altă parte, cât cinism există în țara asta. Libertate de exprimare? Unde este? Toți țineți cont de corectitudinea politică și vă este teamă să spuneți ce credeți de fapt ca să nu fiți voi acuzați de ceva.

Aș mai adăuga unele lucruri, dar nu merită efortul meu”, a scris Joana Sanz pe InstaStory, potrivit Mundo Deportivo.