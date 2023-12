Dezvăluiri de senzaţie despre show-ul făcut de Gigi Becali la cununia lui Ianis Hagi: "E numărul 1!" Gestul de la masa lui Coman - Antena Sport

Reclamă

Dezvăluiri de senzaţie despre show-ul făcut de Gigi Becali la cununia lui Ianis Hagi

„A fost frumos! S-a dansat mult. S-a dansat pe muzică machidonească, a cântat Pindu. Am dansat mult, nu ne-am oprit. Aţi văzut şi voi că a apărut pe Tik Tok. A făcut puţin spectacol, e numărul 1. Nu mă aşteptam să îl văd acolo. A venit la masă la Coman, am dat noroc cu noi şi mă bucur că am fost toţi acolo. Ieri a fost distracţie. Asta e important în viaţă, să ai o familie, să ai copii„, a spus Boban Nikolov în exclusivitate pentru AntenaSport.

Latifundiarul din Pipera nu s-a putut abține atunci când pe scenă a venit un solist de muzică machedonească. George Sima, cunoscut ca fiind Pindu, a întreținut atmosfera la petrecerea dată de fiul „Regelui” și soția sa

Reclamă

În imaginile care au devenit virale, Gigi Becali este surprins în mijlocul ringului de dans. Acesta avea și el un microfon și a cântat alături de Pindu. La un moment dat, latifundiarul din Pipera a cerut următoarea piesă, „Opa, Opa”, fiind una extrem de cunoscută în rândul machedonilor.

Vezi video AICI cu momentul în care Gigi Becali a dansat și a cântat la cununia lui Ianis Hagi

Gigi Becali a aruncat cu banii pe dedicații la cununia lui Ianis Hagi! Momente de senzație la petrecerea fiului „Regelui”

Gică Hagi este nașul de cununie al lui Gigi Becali, astfel că patronul de la FCSB nu putea lipsi de la petrecerea de cununie a lui Ianis Hagi. „Prințul” s-a cununat civil cu Elena Tănase, chiar în prima zi de Crăciun.

Reclamă 4 / 0/3

Gigi Becali a dansat și a cântat la petrecerea dată într-un restaurant select din București. Latifundiarul din Pipera a dat chiar și dedicații, aruncând cu bani spre scena care era ocupată de un solist care cânta melodii machedonești. Gigi Becali a dat dedicații pentru întreaga familie a lui Gică Hagi, nașul și prietenul său: „Pentru familia nașului! Trăaiscă!”, a strigat solistul, după ce a primit banii de la milionarul din Pipera. Vezi AICI momentul în care Gigi Becali aruncă cu banii pe dedicații