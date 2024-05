Drama lui Iosif Rotariu! Soţia sa a murit, după ce a suferit de o boală necruţătoare. Care au fost ultimele ei cuvinte - Antena Sport

Iosif Rotariu trăieşte o adevărată dramă! Soţia sa a murit, duminică dimineaţă, după ce a suferit în ultima perioadă de o boală necruţătoare. Fostul mare fotbalist a încercat să o salveze cu un tratament în Turcia, dar verdictul venit de la medici a fost crunt.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La începutul lunii, medicii i-au transmis lui Rotariu că soţia sa Dana mai are puţine zile de trăit. Şi nefericitul moment a venit duminică de dimineaţă. Rotariu a avut forţa să dezvăluie şi care au fost ultimele cuvinte pe care le-a auzit de la soţie.

Drama lui Iosif Rotariu! Soţia sa a murit, după ce a suferit de o boală necruţătoare

„În somn a murit. Am dormit împreună și pe la 5 m-am trezit și era moartă. Aseară era foarte rău. Ultimele cuvinte ale ei au fost să am grijă de copii”, a spus Rotariu.

„Soția este foarte rău. Acum este sub un puternic tratament medicamentos și este din ce în ce mai rău. Vedem cât o să mai fie, cât o să mai trăiască. Medicii mi-au zis că nu mai are multe zile de trăit. A ajuns acum să cântărească 35 de kilograme.

Lucurile merg din rău în mai rău. Are cancer în metastază și boala avansează foarte rapid. De Paște, am stat cu ea prin spitale, este rău. Nu mai are multe zile de trăit”, spunea Rotariu, pentru click.ro, la începutul lunii mai.