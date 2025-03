Elina Svitolina l-a atacat pe Donald Trump: "A luat decizii care îi rănesc pe ucraineni"! - Antena Sport

Elina Svitolina (30 de ani) a dezvăluit că a strâns 1.5 milioane de euro pentru a-i susţine pe ucraineni, care sunt în război cu Rusia.

Svitolina a spus că ar merge şi pe front, dar crede că îi este mai de folos ţării ei jucând tenis şi strângând bani pentru Ucraina.

Elina Svitolina l-a criticat pe preşedintele american Donald Trump

„M-aș duce, cu siguranță (n.r: pe front). Știu că acum nu sunt în situația respectivă pentru că am propria mea familie. În plus, cred că sunt mai de folos să adun bani decât să fiu pe front. Am adunat peste 1,5 milioane de euro pentru țara mea în ultimii 3 ani. Cred că sunt mai folositoare așa decât cu o pușcă în mână.

Trump tocmai a început mandatul și deja a luat câteva decizii care îi rănesc pe ucraineni. Sunt cu adevărat tristă pentru toți oamenii nevinovați de-aici. Trebuie să ne unim și să ne ajutăm unii pe alții pentru țara pe care o iubim. Guvernul nostru muncește din greu pentru a continua să găsească moduri și soluții pentru deciziile care au fost luate. Sperăm la ce-i mai bine”, a declarat Elina Svitolina pentru Bild.

Elina Svitolina a mărturisit că soţul ei, Gael Monfils, are emoţii de fiecare dată atunci când ea merge în Ucraina. Ea a precizat că Monfils, cu care are o fetiţă, o ajută la strângerea de fonduri pentru Ucraina.