Fără vacanţă de sărbători, Radu Drăguşin a spus cu cine va petrece Crăciunul şi Revelionul şi care e cea mai mare dorinţă a lui! - Antena Sport

Drăguşin are dezlegare de la antrenor la un pahar de vin, de Crăciun.

„Eu nu prea beau, dar cozonacul îmi place foarte mult, mai ales cel făcut de iubita mea”, ne-a dezvăluit Radu Drăguşin.

„(n.r.: care e dorinţa ta cea mai mare pe care i-ai trimis-o lui Moş Crăciun?) Păi, în primul rând să fiu sănătos, să mă duc cât mai departe în cariera mea”, ne-a mai spus Radu Drăguşin.

Nota primită de Radu Drăgușin după Sassuolo – Genoa 1-2. Cum s-a descurcat fundașul echipei naționale

S-a aflat nota primită de Radu Drăgușin după Sassuolo – Genoa 1-2. Fundașul echipei naționale a avut o nouă prestație bună în tricoul „grifonilor”.

Partida dintre Sassuolo și Genoa a contat pentru etapa cu numărul 17 a sezonului din Serie A. În acest meci, Radu Drăgușin a fost integralist, în timp ce George Pușcaș, care joacă tot la Genoa, a fost doar rezervă.

După meci, prestația lui Radu Drăgușin a fost analizată de specialiștii de la sofascore.ro. Fundașul echipei naționale a primit nota 7 din partea acestora, după victoria din cadrul campionatului intern. De asemenea, în teren a fost și Daniel Boloca, pentru Sassuolo, jucător care a refuzat să joace pentru echipa națională a României. Mijlocașul a primit nota de 6,8 după această prestație. Omul meciului a fost Abert Guomundsson, care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 64. Acesta a obținut nota de 8,3. După acest rezultat, Genoa se află pe locul al 14-lea în Serie A, cu 19 puncte obținute după 17 partide jucate. De cealaltă parte, Sassuolo este pe poziția cu numărul 15, cu 16 puncte după tot atâtea meciuri jucate. Pentru echipa lui Radu Drăgușin urmează duelul cu Inter Milano, de pe data de 29 decembrie, ultimul din acest an. Partida dintre „grifoni” și liderul din Serie A va începe de la ora 21:45. Oferta concretă primită de Radu Drăguşin, după ce s-a scris de interesul mai multor echipe mari din Europa pentru el! Impresarul lui Radu Drăguşin, Florin Manea, a anunţat că Genoa i-a făcut o ofertă concretă de prelungire a contractului fundaşului român. Florin Manea a precizat că Drăguşin are în prezent contract cu Genoa până în 2026 şi că înţelegerea s-ar putea prelungi până în 2027, cu o mărire de salariu pentru fundaşul naţionalei. Reclamă

“Sunt multe zvonuri, o grămadă de articole care apar. Momentan nu există o ofertă scrisă. Nu suntem în grabă să plecăm. Am văzut că are contract până în 2027, ţin să spun că are până în 2026.

Dacă vom semna prelungirea pe încă un an, va avea până în 2027. Nu ne grăbim. O să vedem ce se întâmplă în această perioadă de transferuri. Dacă va veni o ofertă importantă, o vom lua în calcul”, a declarat Florin Manea pentru fanatik.ro.