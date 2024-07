Fiica lui Cristi Săpunaru a împlinit 19 ani! Căpitanul Rapidului, mesaj plin de emoţie pentru Alessia Săpunaru: "Asta să ştii!" - Antena Sport

Galerie (24) Fiica lui Cristi Săpunaru a împlinit 19 ani Cristi Săpunaru, alături de soţia lui / Instagram Fiica lui Cristi Săpunaru a împlinit 19 ani şi a primit mesaje emoţionante de la părinţii ei. Alessia Săpunaru este nelipsită de la meciurile din Giuleşti. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Alessia a şi jucat fotbal pentru echipa feminină a Rapidului. Ea este studentă la Facultatea de Drept şi şi-a făcut tatăl mândru. Fiica lui Cristi Săpunaru a împlinit 19 ani Cristi Săpunaru a ţinut să o felicite pe fiica lui şi pe reţelele sociale. Fundaşul central de 40 de ani a asigurat-o pe Alessia Săpunaru de tot sprijinul. „La mulți ani, fetița mea! Să fii sănătoasă, fericită și să ai parte doar de bucurii şi realizări în viață! Să știi că ești apreciată şi iubită în fiecare zi de cei dragi ție! LA MULŢI ANI!! Te iubim. Semnat Mami şi Tati„, a fost mesajul postat pe contul său de Instagram de Cristi Săpunaru. Postarea a adunat mii de aprecieri încă din primele ore. Alessia a primit şi multe urări în comentarii. Ea este ataşată de echipa la care tatăl ei a revenit în 2021 – ea şi-a vopsit părul în vişiniu (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Reclamă

Cristi Săpunaru s-a căsătorit încă de la vârsta de 18 ani cu Ana-Maria, iubita lui din copilărie. Cununia religioasă au făcut-o în 2014, când fundaşul juca pentru spaniolii de la Elche.

Săpunaru nu trece prin cele mai bune momente. După ce a fost titular indiscutabil în ultimele trei sezoane, fundaşul central nu a bifat niciun minut în mandatul lui Neil Lennon. El şi-ar fi manifestat nemulţumirea printr-un filmuleţ motivaţional postat pe reţelele sociale.

“De ce să îmi cer scuze pentru monstrul care am devenit? Ei niciodată nu și-au cerut scuze pentru că m-au adus în situația asta. Am fost împins la autodistrugere, am fost trădat și rănit.

Nu au recunoscut niciodată durerea pe care mi-au provocat-o. Am fost eu cel care am suferit și care a trebuit să-mi culeg bucățile pentru a mă reconstrui. Ei au ales asta și acum trebuie să sufere consecințele pentru monstrul pe care l-au creat. Este problema lor care trebuie rezolvată”, este mesajul din acel clip. Neil Lennon a rupt tăcerea despre situaţia lui Cristi Săpunaru Neil Lennon a rupt tăcerea despre situaţia lui Cristi Săpunaru, la Rapid. Ajuns la 40 de ani, fundaşul căpitan al giuleştenilor nu a prins încă niciun minut sub conducerea lui Lennon. Antrenorul a dat detalii înainte de meciul cu Petrolul, ce va avea loc luni, la ora 22:00. „Nu este forțat să se retragă, nu, sub nicio formă. Este un profesionist desăvârșit, iar forma sa fizică este în parametri. Am avut o discuție cu el joia trecută, înaintea partidei cu CFR Cluj. Va juca cu siguranță, își va aduce contribuția în acest sezon, însă trebuie să fie răbdător. Fie că va fi în primul 11, fie că va intra din postura de rezervă, va juca în multe partide din acest sezon. Există o șansă să îl vedem luni, însă nu vă voi transmite ce echipă voi folosi”. Este un meci foarte important pentru noi, mai ales că este un derby. Consider că Petrolul este o echipă bună, chiar dacă nu au arătat asta în ultimul meci. Mister mi-a oferit o încredere pe care eu consider că am meritat-o. Voi munci și voi fi serios în cotninuare. Mi-am ridicat nivelul la un standard, vreau să îl mențin”, a spus Lennon, în cadrul unei conferinţe de presă.