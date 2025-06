Gigi Becali, dezvăluiri de senzaţie! Când este, de fapt, ziua de naştere a patronului de la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali face dezvăluiri din trecut. Deşi toată lumea credea că astăzi este ziua de naştere a latifundiarului din Pipera se pare că lucrurile nu stau deloc aşa. Şeful celor de la FCSB a vorbit despre locul, dar şi despre data naşterii sale.

Gigi Becali tocmai a împlinit 67 de ani, dar conform spuselor sale nu astăzi a fost ziua sa de naştere. Chiar patronul campioanei a vorbit despre ziua sa de naştere.

Gigi Becali, dezvăluiri despre locul unde s-a născut

Gigi Becali spune că s-a născut pe 24 iunie nu pe 25 iunie. Pe certificatul său de naştere apare o altă dată pentru că a fost declarat mai târziu. Mai mult, milionarul este fericit pentru că nu s-a născut chiar de ziua marii rivale a celor de la FCSB, Rapid. Mai mult, patronul campioanei a spus ce a făcut de ziua sa. “Pe 24 m-a născut mama şi pe 25 m-a declarat. Am sărbătorit pe câmp. Nu am eu cum să fiu născut de ziua Rapidului. Sunt născut de ziua lui Ioan Botezătorul. Eram pe câmp, în bordeie din coceni. M-a născut în Brăila, pe câmp şi m-a declarat a doua zi la primărie”, conform digisport.ro.

Gigi Becali, dezvăluiri despre Dennis Man

Gigi Becali a oferit declaraţii şi despre posibilul transfer al lui Dennis Man la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că a spus, în glumă, faptul că-l doreşte pe internaţionalul român la echipa sa, în această vară. “(n.r. despre Dennis Man) Am glumit și eu, am zis și eu. Am văzut că se discută, am zis să discut și eu. Nu se pune problema.

M-a sunat Șucu să-mi zică la mulți ani. ‘La mulți ani, domnul competitor’. I-am zis ‘nu. La mulți ani, prietene’. Că eu sunt prieten, competitor nu sunt. Competitor sunt doar cu Neluțu Varga.