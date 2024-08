Fotografie virală! Cum a fost surprins David Popovici în trafic, la volanul maşinii pe care tocmai a primit-o de la Ion Ţiriac! - Antena Sport

„Un gest de decenţă. Fundaţia Ţiriac are ca miză tineretul, ajutorarea bătrânilor, sănătatea şi sportul.

Oricând putem să facem ceva pentru sportivi, facem. Avem sprijinul unui primar, care îşi doreşte să renoveze un ansamblu sportiv pe care îl are, sau mai facem nişte turnee de tenis. Chit că pierdem bani.

Din punctul meu de vedere, să plece cu câte 4 maşini, nu cu câte 2 (n.r.: olimpicii români). Să fie 44, nu 22, câte sunt acum, mi-aş dori.

Dacă la Los Angeles obţin medalii pentru 44 de maşini, le fac 44 de maşini.

A fost complicat să faci rost de atâtea maşini care să fie exact la fel. A fost complicat şi să le customizezi, pentru că o customizare la o singură maşină a durat cam 12-13 ore. Cum bine ştiţi, aveam aurul pe care l-am ratat pe 13, sau ceva de genul. Socoteam zilele, oare ne ajunge, nu ne ajunge? Le arătăm cum e maşina, dar nu le-o dăm. A fost o treabă, dar cu 20 de persoane în spate, nu singur.

Am trăit cu speranţa să am cât mai multe probleme de logistică. Şi am avut. Am socotit cam 15 (n.r.: maşini), uite că sunt 22. Sabrinei i-am dat pentru că merită deplin această maşină. Ambele merită la fel de mult. Noi ca privaţi putem să facem cum vrem noi, ambele au luat bronzul”, a declarat Ion Alexandru Ţiriac.