Gestul făcut de liderul galeriei Rapidului, când a ieşit încătuşat de la audieri şi înconjuraţi de mascaţi. Ce a făcut "Bocciu" - Antena Sport

Orice președinte de club sau director sportiv vorbește cu șefii de galerie. Dacă ei sunt urmăriți și noi interacționăm cu ei, nu înseamnă că suntem părtași. La cum îl cunosc eu pe Nico, sunt convins că el nu ar face așa ceva. El nu ar fi permis să se intre cu așa ceva în stadion. În toate galeriile se întâmplă astfel de lucruri. E adevărat, dar să ajungi să îl iei pe Daniel Niculae la 6 dimineața pentru niște materiale pirotehnice. Are și el familie, are și el copii, are și el mamă, se pot întâmpla niște nenorociri.

Daniel Niculae ce e? E violator? E interlop? E un președinte care a interacționat cu un șef de galerie”, a spus Dani Coman la digisport.ro.