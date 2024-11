Gigi Becali, detalii despre Călin Georgescu, marea surpriză a alegerilor prezidenţiale din România: "A fost la mine la palat" - Antena Sport

Gigi Becali a fost uimit şi el de rezultatele din primul tur al alegerilor prezidenţiale din România. Călin Georgescu este singurul candidat sigur de prezenţa în turul 2, în timp ce Elena Lasconi şi Marcel Ciolacu continuă lupta cot la cot, diferenţa fiind una infimă, în favoarea lui Lasconi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Toate detaliile despre alegerile prezidenţiale sunt pe observatornews.ro

Călin Georgescu conduce în continuare cu 22,94% din voturile exprimate la alegerile prezidenţiale, după centralizarea a 99,93% dintre procesele verbale. Lasconi are în momentul redactării ştirii un avans de 434 de voturi.

Gigi Becali, surprins de evoluţia cifrelor la alegerile prezindenţiale

Candidatul AUR la Camera deputaţilor a susţinut că a primit anumite informaţii despre Călin Georgescu, cu o lună înaintea alegerilor de duminică.

„Nu mă așteptam la rezultatele astea, pentru că, în primul rând, am văzut campania, am văzut toate răspunsurile Elenei Lasconi și mă gândeam că ia 6-7%. Pe Georgescu nu-l cunosc, adică îl cunosc, că a venit o dată la mine la palat, dar nu-l știam mai bine și, oricum, nu-l știa nimeni. După aceea am înțeles că a crescut cu TikTok, cu social media.

Eu nu am încredere în ce a zis Anca, că au plecat după fentă. Nu cred că oamenii au votat după fentă, că nu poți să-i scoți atâtea procente doar așa. Un prieten din politică mi-a spus luna trecută că intră Călin Georgescu în turul doi. Nu cred în fente, a ajuns așa cu TikTok, taca-taca. Tineretul nu mai vrea PSD și din astea”, a spus Becali, la Realitatea Plus, conform iamsport.ro.