"Gogoaşă" a fost condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare. Reacţia imediată a lui Adrian Mititelu: "Să fie mai atent în viaţă!" - Antena Sport

„Solutia pe scurt: În baza art. 335 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 396 alin. (1) şi (10) C.pr.pen., condamnă pe inculpatul Preda Aurel Romis Andrei la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

În baza art. 38 alin. (1) C.pen. şi art. 39 alin. (1) lit. b C.pen., aplică pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare la care adaugă sporul de 4 luni închisoare, reprezentând o treime de cealaltă pedeapsă (1 an închisoare), rezultând pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare. În temeiul art. 92 alin. (1) C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de supraveghere de 2 ani, care va curge de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare.

temeiul art. 93 alin. (1) C.pen. coroborat cu art. 404 alin. (2) C.pr.pen., obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b) C.pen., coroborat cu art. 404 alin. (2) C.pr.pen., impune inculpatului obligaţia să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probaţiune Dolj sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pr.pen., coroborat cu art. 404 alin. (2) C.pr.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, obligă inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj sau în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, pe o perioadă de 80 de zile lucrătoare.

În temeiul art. 91 alin. (4) raportat la art. 96 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra revocării sub supraveghere a executării pedepsei în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere şi a obligaţiilor pe durata termenului de supraveghere sau în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni. În baza art. 274 alin. (1) C.proc.pen., obligă inculpatul la plata sumei de 600 de lei, cheltuieli judiciare avansate de către stat (300 de lei-faza de urmărire penală, 100 de lei-faza de cameră preliminară; 200 de lei–faza de judecată). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei procurorului şi inculpatului. Pronunţată astăzi, 06.02.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a inculpatului prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia instanței.