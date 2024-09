Ion Ţiriac, glumă virală despre intrarea în politică: "O să candidez la preşedinţie! Puteţi să o daţi publică!" - Antena Sport

Ion Ţiriac, glumă virală despre intrarea în politică Ion Ţiriac, în timp ce ţinea un discurs / Profimediaimages

Ion Ţiriac a făcut o glumă virală despre intrarea în politică. Miliardarul român a spus că va candida la preşedinţie, dar în 2024. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ion Ţiriac s-a ţinut de glume când a vorbit despre o eventuală candidatură la preşedinţia României. În vârstă de 85 de ani, miliardarul român a făcut o glumă virală despre candidatura sa pentru cea mai înaltă funcţie din statul român. De-a lungul timpului, Ion Ţiriac a refuzat cu vehemenţă o eventuală candidatură. Ion Ţiriac, glumă virală despre intrarea în politică „Vă spun o noutate, vă rog să o scrieți acolo, puteți să o dați publică, nu știu ce. O să candidez la președinție. Dar, dar, nu acum. În 2064! Nu, pentru că până atunci trebuie să demonstrez românilor ceva ce pot să fac. Adică nu pot să candidez la președinție și să vină unul că eu candidez pentru că… Pentru că ce? Nu, arată-mi ce ai făcut, măi. Cine ești? Ce ai făcut? Când te duci la Bruxelles, poți să te duci în picioare? Nu poți să te duci, dracului, în genunchi și să te întorci târâit. Pentru că altfel, uite unde ajungem încet, încet. Și atunci vorbești despre lucrurile astea. Noi nu avem nevoie de publicitate„, a spus Ion Ţiriac pentru gsp.ro. Întrebat ce pensie are după recalculare, miliardarul Ion Ţiriac nu s-a mai abţinut: „Mi-e ruşine! Nu am cerut niciodată!” Întrebat ce pensie are după recalculare, Ion Ţiriac nu s-a mai abţinut şi a vorbit despre banii pe care îi primeşte de la statul român. Miliardarul român a venit cu lămuriri şi despre averea uriaşă pe care o deţine. Din informaţiile apărute în spaţiul public, Ion Ţiriac are o pensie de 12.000 de lei. Această sumă îi intră în conturi miliardarului român pentru că, timp de 20 de ani, a activat ca ofiţer în Ministerul de Interne, având grad de colonel. Reclamă

Ion Ţiriac a confirmat informaţiile că nu a scos niciodată banii pe care îi primeşte de la statul român. Aceştia intră într-un cont, din care nu ar fi făcut nicio tranzacţie până în prezent. Omul de afaceri nici nu ştie câţi bani primeşte.

„(Domnule Țiriac, ați primit pensia recalculată?) Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…„, a precizat Ion Ţiriac la gsp.ro.