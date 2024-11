Iubita lui Daniel Bîrligea, apariţie răvăşitoare pe Arena Naţională. Săruturi şi mesaje de dragoste: "O minune de copilaş!" - Antena Sport

Galerie (45) Antonia Salanta şi Daniel Bîrligea / Colaj Instagram Iubita lui Daniel Bîrligea a întors toate privirile pe Arena Naţională, la meciul România – Kosovo. Antonia a stat în tribună şi a sperat să îl vadă jucând pe atacantul FCSB-ului. Atacantul a fost rezervă neutilizată. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ La finalul partidei care s-a încheiat cu scandal, Antonia Salanta a fost surprinsă la marginea terenului alături de Bîrligea. Cei doi au fost surprinşi de fotografi în timp ce se sărutau. Iubita lui Daniel Bîrligea a stat în tribună la România – Kosovo Daniel Bîrligea a avut o reacţie şi pe contul său de Instagram. A postat o imagine din meciul de pe Arena Naţională, iar iubita lui i-a comentat: „O minune de copilaş„. Reacţia atacantului de la FSCB nu s-a lăsat mult aşteptată. „Te iubesc!„, i-a răspuns Bîrligea. Antonia este de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Tânăra locuieşte în Milano şi lucrează în industria modei. Daniel Bîrligea face unul dintre cele mai bune sezoane ale carierei. Transferat de FCSB cu 2 milioane de euro, atacantul de 24 de ani are 11 goluri marcate şi 3 pase decisive în 22 de meciuri. Reclamă

„Ne-am propus o calificare la Campionatul Mondial. Nu am niciun motiv să schimb jucătorii, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, trebuie să aştepte să îi vină rândul şi la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora„, a spus Mircea Lucescu, în exclusivitate pentru AntenaSport, înainte de România – Kosovo.

Gigi Becali: „Am crezut că Neluţu Varga va cere 7 milioane de euro”

Gigi Becali a povestit cum au decurs negocierile cu Neluţu Varga pentru a-l aduce pe Daniel Bîrligea de la CFR Cluj la FCSB. Finanţatorul campioanei a plătit două milioane de euro.

Rapid a fost aproape de aducerea vârfului de careu, dar Dan Şucu a oferit 1.8 milioane de euro în rate. Becali a profitat şi a anunţat că va plăti suma de două milioane de euro într-o singură tranşă. Omul de afaceri a susţinut că se aştepta ca Varga să ceară 7 milioane de euro pentru jucătorul care a marcat deja 7 goluri pentru campioană, 4 în Liga 1 şi 3 în Europa League.

„Neluțu Varga nu a vândut niciodată ieftin, și pe Petrila a luat mulți bani. A vândut foarte scump. Dar, eu cred că nu i-a plăcut antrenorului ceva la Bîrligea și l-a îndrumat pe Varga că Bîrligea nu ar avea mare valoare. Deși nu l-am văzut supărat pe Dan Petrescu. Poate altcineva i-a zis lui Varga. El nu vinde ieftin. Și Bîrligea a fost ieftin. Eu nu îndrăzneam să visez la el. Dacă el cerea 5 milioane de euro pe Otele mă gândeam că o să ceară 7 pe Bîrligea, nu îndrăzneam să vreau să îl cumpărat. Până la urmă am zis că îi dau 1,5 milioane, că poate voia 2,5. I-aș fi dat și 2,5 dacă atât zicea. El a zis două milioane, că avea ofertă 1,8 de la Șucu în rate. «Dacă îmi dai două milioane direct, ți-l dau ție». Și l-am luat”, a spus Becali, citat de gsp.ro.

