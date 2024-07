Iubita lui Marius Ştefănescu e în culmea fericirii: "Nu am avut nicio îndoială, eram sigură că aşa va fi!" - Antena Sport

Iubita lui Marius Ştefănescu e în culmea fericirii, după ce iubitul său a debutat cu gol la FCSB. Actualul jucător al campioanei a cerut-o anulul trecut de soţie pe superba Ileana. (VEZI IMAGINI RARE ÎN GALERIA FOTO CU IUBITA LUI MARIUS ŞTEFĂNESCU)

Ileana a fost extrem de fericită după ce viitorul său soţ a fost desemnat cel mai bun jucător în finala Supercupei României. Gigi Becali a fost deja cucerit de jucător şi a spus că nu va pleca de la FCSB fără 10 milioane de euro.

Iubita lui Marius Ştefănescu e în culmea fericirii

„Sunt foarte fericită, cred că a fost debutul perfect. Nu am avut nicio îndoială, eram sigură că aşa va fi, ştiu ce poate, am încredere în el şi îl susţin de fiecare dată. Nu am avut emoţii când am auzit că va semna cu FCSB, ştiam că îşi dorea să ajungă aici, amândoi ne-am dorit şi sper acum să aibă un parcurs chiar şi mai bun decât la Sepsi.

Cred că FCSB va fi o rampă de lansare pentru el. Eu sper să joace bine în continuare şi să îşi vadă de treabă. Acasă, Marius este foarte calm şi are un suflet foarte bun. Mânăncă foarte mult paste, somon, pui, este foarte ordonat, chiar este ordonat„, a spus Ileana, viitoarea soţie a lui Marius Ştefănescu, conform orangesport.ro.

Marius Ştefănescu are „lipici” la Supercupă! Prima reacţie după debutul cu gol la FCSB: „M-am adaptat foarte bine!”

Marius Ştefănescu are „lipici” la Supercupă şi a avut prima reacţie după debutul cu gol la FCSB. Mijlocaşul ofensiv a marcat în meciul cu Corvinul. A ajutat-o pe campioana Ligii 1 să câştige trofeul, în faţa a 15.000 de fani.

În minutul 52, Marius Ştefănescu a primit o pasă cu exteriorul de la un alt jucător aflat la debut, Daniel Popa. Fotbalistul transferat cu 1.3 milioane de euro de la Sepsi a şutat plasat, la colţul lung, şi nu i-a dat nicio şansă portarului advers.